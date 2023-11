Espadas felicita a Sánchez y promete "seguir trabajando por la igualdad" pese a la "provocación y mentiras" de la Junta

SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha felicitado este jueves a Pedro Sánchez tras su reelección como presidente del Gobierno en el debate de investidura celebrado en el Congreso de los Diputados y se ha comprometido a "seguir trabajando por la cohesión territorial, la igualdad y la unidad de España a pesar de las mentiras y la provocación permanente del Gobierno andaluz".

Espadas, que se encuentra en Sevilla siguiendo el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024, se ha pronunciado de este modo en sus redes sociales minutos después de que Sánchez haya sido reelegido este jueves presidente del Gobierno tras superar una votación sin sorpresas en la que ha obtenido el respaldo de 179 diputados del Congreso.

"Enhorabuena, presidente, por demostrar la fortaleza de la democracia parlamentaria y que este país solo se gobierna desde el acuerdo y el diálogo con un programa de avances, justicia social y compromiso con los retos de nuestro tiempo", ha señalado el líder del PSOE andaluz, que se ha mostrado convencido de "seguir siendo el dique de contención en Europa ante la involución, la demagogia y la crispación de las derechas".

Tras subrayar que "ahora toca avanzar y cumplir el mandato" de las urnas el pasado 23 de julio, Espadas ha subrayado que, "desde Andalucía, las y los socialistas seguiremos trabajando por la cohesión territorial, la igualdad y la unidad de España a pesar de las mentiras y la provocación permanente del Gobierno andaluz".

APLAUSOS DE LA BANCADA DEL PSOE-A EN EL PLENO DEL PARLAMENTO

La reelección de Pedro Sánchez también ha sido recibida con euforia en las filas del Grupo Socialista del Parlamento andaluz, que ha interrumpido con aplausos la intervención del portavoz del Grupo Mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García, en el debate de totalidad del presupuesto coincidiendo con el anuncio del resultado final de la votación en el Congreso.

"No me esperaba ser protagonista de nada de Pedro Sánchez, con la manía que me tienen en el PSOE", ha ironizado el portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, que también ha bromeado con la bancada del PP-A, a la que ha pedido no tener reacciones "de mal perdedor".