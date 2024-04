Espadas llama "impresentable" a Alfonso Serrano y le acusa de hacer declaraciones que "humillan a la condición humana"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha arremetido contra el secretario general del PP de Madrid y senador 'popular', Alfonso Serrano, por sus palabras sobre la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez, llegándole a calificar de "impresentable" y acusándole de hacer unas declaraciones que "humillan a la condición humana".

"Si hay alguien más impresentable en política, capaz de hacer una declaración más vergonzosa y que desde luego humille a la condición humana y al hecho mismo de llamarse representante político se llama Alfonso Serrano", ha proclamado el portavoz de los socialistas en una rueda de prensa desde el Senado.

De esta manera se ha referido Juan Espadas a las declaraciones que realizó el pasado jueves el 'número dos' del PP de Madrid en la Asamblea regional en las que afirmó que la mujer del presidente del Gobierno suele reunirse con empresarios en habitaciones de hoteles.

"Me avergüenza en este caso decir que fue un compañero del Senado del Partido Popular y que no sólo creo que no tiene ningún interés en hacer o pedir disculpas, sino que parece sigue en su senda", ha apostillado Espadas.

LOS COMPARECIENTES EN LA INVESTIGACIÓN

Asimismo, el portavoz de los socialistas ha reprochado al PP el listado de comparecientes que ha solicitado para la comisión de investigación en el Senado sobre todas las ramificaciones en el 'caso Koldo', entre los que destacan la petición de que acuda a al Cámara Alta el ex CEO de Globalia Javier Hidalgo.

En este contexto, Espadas ha denunciado que es una "lista de perseguibles", a la vez que ha acusado al PP de "no respetar los plazos" establecidos por la propia comisión de investigación sobre el caso Koldo.

Y es que los 'populares' incorporaron a última hora al ex CEO de Globalia en su listado de comparecencias, ya que en un primer momento no se encontraba entre los 56 nombres que llevaron al registro de la comisión.