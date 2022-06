Espadas: "Ningún socialista votará a Moreno porque ha puesto en peligro el futuro de Andalucía" pactando con Vox

El secretario de Estado de Memoria subraya que Queipo de Llano "saldrá de la Macarena" de Sevilla con Espadas "al frente" de la Junta

ALMERÍA, 9 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio)

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juan Espadas, ha aseverado este jueves que "ningún socialista en Andalucía, votante progresista, votará" al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, "porque ha puesto en peligro el futuro de Andalucía pactando con la ultraderecha en enero de 2019".

Así lo ha trasladado Juan Espadas, en alusión al pacto que el PP-A alcanzó con Vox en enero de 2019 para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, en el transcurso de un acto público en la plaza Pablo Cazard de Almería capital, con el que ha cerrado su agenda de actividades de la séptima jornada de la campaña electoral, que a mediodía suspendió parcialmente para trasladarse a visitar la zona afectada por el incendio forestal declarado este pasado miércoles en Pujerra (Málaga).

En este mitin, al que ha asistido la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, el candidato socialista ha enfatizado que lo que ocurrió con dicho pacto del PP con Vox "es la realidad que no gusta escuchar", y ha incidido en subrayar que quien "quiera derechos, vota al PSOE, y el que quiera retrocesos o involución, que vote a la derecha o al PP".

En esa línea, ha criticado que, en Andalucía, "la derecha tomó por primera vez en la democracia" española la decisión de abrirle "la puerta a la ultraderecha", y al respecto ha criticado que "dice Moreno que se ve como (Enmanuel) Macron", el presidente de la República Francesa, quien "jamás habría pactado con la ultraderecha". "Moreno no es Macron porque pacta con la ultraderecha", ha remachado Espadas.

"TENEMOS QUE CAMBIAR LA HISTORIA"

El líder y candidato socialista ha sostenido que el próximo 19 de junio "tenemos que cambiar la Historia, que dice que aquí estaba todo dicho y no hacían falta elecciones, y que para qué cambiar si no lo han hecho tan mal" quienes ahora gobiernan la Junta, cuando "esto va de ser el mejor gobierno para Andalucía, no sólo un gobierno para salir del paso".

"Esto va de un gran gobierno con un gran liderazgo", ha resumido Juan Espadas, quien, entre otras cuestiones, se ha comprometido si es presidente de la Junta, a trabajar por que "Andalucía siga siendo una tierra solidaria, incluyente" en relación a las personas que vienen de fuera, una tierra que no persiga "expulsar a ciudadanos que han elegido vivir aquí, criar a sus hijos, tener un trabajo, aportar al futuro de esta tierra", según ha continuado.

En su intervención, Espadas ha vuelto a referirse a la situación de la sanidad pública andaluza y de los profesionales sanitarios "que se nos están yendo", volviendo a insistir en criticar las listas de espera para obtener citas médicas con especialistas, así como ha aludido al sistema universitario público andaluz como "una de las joyas de la corona" de la gestión socialista anterior en la Junta "de la que nos sentimos orgullosos" y que quiere preservar.

También ha apostado por "invertir más y mejor" en educación, así como por "apostar por la Formación Profesional, pero no como negocio, sino pública, que da igualdad de oportunidades a los jóvenes en cada territorio", y al respecto ha reiterado su compromiso para que los jóvenes "tengan oportunidad de tener prácticas profesionales" en su último año de esa formación para obtener su "primera oportunidad laboral".

Asimismo, ha pedido el voto específicamente a las mujeres, reivindicando "la igualdad entre hombres y mujeres" como una cuestión en la que "no vamos a tolerar ni un paso atrás", y por eso ha pedido a ese colectivo que "reflexione de dónde venimos y a dónde queremos llegar".

COMPROMISO POR UNA "POLÍTICA URBANA"

Por otro lado, Espadas se ha comprometido a impulsar una "política urbana" si es presidente de la Junta, en alianza con los ayuntamientos de capitales como la de Almería, ciudad de la que ha criticado la situación de su casco histórico, que "no es aceptable" por culpa, según ha añadido, de la "incapacidad de gestión" del gobierno municipal del PP, y también de la Junta.

"Me comprometo a que este casco histórico no se muera, porque es el motor del turismo, del comercio, de los autonómos de Almería", ha trasladado Juan Espadas, quien en esa línea ha sostenido que en las próximas elecciones "hay que votar a un gobierno que crea en las alianzas con las ciudades".

Espadas ha concluido que "estas elecciones para la derecha son un experimento de laboratorio para llegar a la Moncloa, para ver si suman cuando lleguen las generales", y el 19 de junio "tenemos que verlo como ese escenario en el que los andaluces le demos una lección a la derecha y a la ultraderecha", desde la premisa de que "se necesitan más derechos y no más derechas".

FERNANDO MARTÍNEZ: "QUEIPO DE LLANO SALDRÁ DE LA MACARENA"

Antes que Espadas han intervenido en este mitin las candidatas por la lista de Almería Pilar Navarro y Noemí Cruz, y el secretario Ejecutivo de Memoria Histórica de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien ha augurado una "gran sorpresa" el 19 de junio, la de una victoria del PSOE en las elecciones, y ha subrayado que hay "muchas razones" para que Espadas sea presidente de la Junta. "Es el que necesita Andalucía", ha aseverado.

Además, Martínez ha sostenido que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "ha intentado enterrar" la memoria histórica y sustituirla por el concepto de "concordia", cuando "sin memoria no hay concordia, y eso supone que todavía tenemos que cerrar heridas, que hay heridas abiertas, que es necesario el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación", según ha añadido el secretario de Estado.

Al hilo, ha agradecido a Espadas su "sensibilidad" en materia de memoria democrática "impulsando la exhumación de la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando de Sevilla", y ha asegurado que los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano van "a salir" de la basílica de La Macarena de Sevilla si el candidato socialista está "al frente" de la Junta y una vez que se apruebe la Ley de Memoria, y de la mano del Gobierno de Pedro Sánchez, según ha abundado.