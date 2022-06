Espadas promete un Gobierno andaluz "revolucionario": "A la Junta no la va a conocer ni la madre que la parió"

HUELVA, 16 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio)

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha augurado este jueves que "el próximo Gobierno" andaluz que surja de las elecciones autonómicas de este domingo, 19 de junio, "será socialista y revolucionario", y hará con la Junta lo que auguraba el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra que haría el Ejecutivo de Felipe González con España en 1982, que "no la va a conocer ni la madre que la parió".

Así lo ha trasladado el candidato socialista en un acto en un salón de la Universidad de Huelva con el que ha cerrado su agenda de actividades del penúltimo día de la campaña electoral de los comicios andaluces del 19 de junio, que ha desarrollado en la provincia onubense y en el que ha estado arropado por la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Ante un aforo de más de 600 personas, según cálculos de la organización socialista, que han llenado la sala de la universidad y han seguido con entrega entusiasta el mitin de Espadas, a quien han recibido a gritos de 'presidente, presidente', y han interrumpido con aplausos en varias ocasiones, el candidato del PSOE-A a la Junta ha señalado que, al frente del gobierno que aspira a presidir, quiere hacer "cosas parecidas a las que se hicieron los primeros años de la democracia y de la Junta".

"Vamos a coger a la Junta y no la va a conocer ni la madre que la parió, porque vamos a respetar a los empleados públicos" de la Administración autonómica, "lo que no ha hecho la derecha, para que sirva a los intereses de los andaluces con dignidad y como saben hacer" esos trabajadores, ha abundado, y ha agregado que "vamos a tomar decisiones normativas para que los ayuntamientos tengan más recursos, más autonomía y se respete la Constitución y el Estatuto de Andalucía".

Además, Juan Espadas se ha comprometido a conformar un Gobierno andaluz "espectacular", que va "a superar" el de Pedro Sánchez, según ha avisado a Adriana Lastra, y que contará con "muchas mujeres", porque "son las que están demostrando en esta campaña que esto va con ellas", que "la igualdad, los derechos" de este colectivo "no se venden", y al respecto ha insistido en denunciar que el presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, "cambió derechos de las mujeres por Presupuestos" al llegar a acuerdos con Vox para aprobar las cuentas autonómicas.

LOS SOCIALISTAS "VOLVERÁN A COGER EL TIMÓN" DE ANDALUCÍA

Espadas ha insistido en realizar un llamamiento para que "nadie se quede en casa" el próximo domingo, un día "histórico" en el que los socialistas volverán a "coger el timón" y Andalucía podrá tener un gobierno "revolucionario, comprometido y valiente que devuelva los servicios públicos" a esta tierra, según ha vaticinado.

"A Moreno Bonilla se le ha pasado el arroz de parar a la ultraderecha, así que ahora los socialistas cogeremos el timón y haremos lo que necesita Andalucía", ha subrayado Espadas en este acto en el que también ha estado acompañado por la cabeza de lista del PSOE-A al Parlamento por la provincia de Huelva, María Márquez; la secretaria general del PSOE onubense y presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.

El candidato a la Junta ha dicho que se ha sentido en esta campaña "acompañado" por el conjunto de su partido, cuya estructura de dirección ha estado "pendiente de ese pulso que hemos tenido y tenemos todavía con todo el mundo, porque en esta campaña alguien nos lo ha querido poner especialmente difícil".

"Pero estas batallas son las que a uno le gusta ganar", algo que va a ser "posible", según ha defendido Espadas, quien ha aseverado en esa línea que "el próximo domingo habrá un gobierno socialista en Andalucía". "Lo vamos a hacer con casta, con ganas, con corazón socialista", ha añadido.

Espadas ha sostenido que "la derecha no esperaba encontrarse al PSOE", en estas elecciones, y que desde ese ámbito "temen" a los socialistas "más que a una vara verde". "Ya te enterarás el domingo de lo que es el PSOE", ha advertido el candidato socialista en un mensaje dirigido a Juanma Moreno y antes de reprochar que desde la derecha "nos han faltado el respeto, nos han insultado, han querido manchar la historia" del PSOE "en Andalucía, y no se lo vamos a perdonar", porque "Andalucía no ha soportado a la derecha" históricamente "ni la soporta".

"UN GRAN ENGAÑO COLECTIVO"

"Son los mismos de siempre con otras caretas", ha avisado Espadas, para quien en torno a estas elecciones "se ha construido un relato" y hay "un gran engaño colectivo". "Hay alguien que ha hecho una película con varios actores y una actriz", en la que "lo importante lo juegan dos" que conforman una "pareja de hecho, un matrimonio de conveniencia, los que tienen un pacto escrito", en alusión a Juanma Moreno y a la candidata de Vox a la Junta, Macarena Olona, que "son los que se enfrentan al PSOE, pero se avergüenzan" de eso y tienen que reconocer su pacto "después de que los andaluces voten", ha abundado antes de apostillar que les va a "salir mal la jugada".

El líder socialista ha insistido en evocar el histórico 28 de febrero de 1980 y su referéndum por la autonomía andaluza para abogar por convertir el 19J en "un nuevo 28F", cuando Andalucía "construyó su historia, cuando dijimos que los andaluces queríamos construir España pero desde Andalucía y pensando en todo lo que nos habían negado a lo largo de la historia".

Espadas ha tachado a Moreno de "presidente desleal", y ha criticado que convocó elecciones "en cuanto se quitó la mascarilla para que no se viera que no tenía nada que mostrar a los andaluces, más allá de apuntarse los méritos del Gobierno de España".

Además, ha denunciado que el candidato del PP-A, tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, y pese a que el PSOE-A fue el partido más votado, "le abrió la puerta a la ultraderecha pactando" su investidura con Vox, "un partido al que le sobra la Constitución entera y también el Estatuto de Autonomía", ha advertido Espadas.

Al hilo, el candidato del PSOE-A ha pedido a los socialistas que se quedaron en casa en aquellas elecciones que "salgan a votar y recuerden quién ha construido los hospitales en esta tierra, las carreteras, las universidades o los parques tecnológicos".

Espadas ha concluido que, "ante el peligro de un gobierno de PP y Vox, no debe quedar ni un voto progresista que no esté en una urna" el próximo domingo, y augurando que el 19 de junio "va a volver a ser un día histórico" en el que los socialistas "le daremos la vuelta a las encuestas" y le "ganarán a la derecha y la extrema derecha", ha proclamado para finalizar.