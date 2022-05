Espadas (PSOE) advierte que en el 19J "hay muchas cosas en juego": "La igualdad real no es un chiringuito"

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha participado este martes en un acto contra la Lgtbifobia en Sevilla, donde ha advertido que el 19J, fecha de la convocatoria electoral autonómica, "hay muchas cosas en juego", haciendo referencia a los derechos y "conquistas" adquiridos.

"La igualdad real no es un chiringuito sino elemento básico para la sociedad", ha señalado Espadas, quien ha criticado las "discriminaciones que se mantienen" para este colectivo en la actualidad "a la hora de acceder a un empleo, en las relaciones interpersonales o en el ámbito familiar", según ha recogido la formación en un comunicado.

"Hay que hacer muchos avances para conseguir esa igualdad real y efectiva aunque hay quien considera, como una responsable política, que no deben continuar lo que llama chiringuitos", ha dicho, dejando claro que "los derechos no son chiringuitos sino elementos básicos para la conformación de la persona y para la sociedad que queremos".

En este sentido, ha afirmado que los socialistas están conformando un proyecto para Andalucía "desde la participación, el debate abierto y transparente", sobre "lo que queremos que sea una Andalucía donde los derechos de la ciudadanía prevalezcan por encima de todo".

Para Espadas, "hoy toca hablar de diversidad, de personas Lgtbi y analizar todo lo que está en juego el 19J". "Hay muchas cosas en juego porque nunca, como en estos últimos tiempos, se escuchan tantas voces que hablan de retroceder en derechos y en conquistas de los que nos sentimos orgullosos", ha afirmado.

Tal como ha recalcado, desde el PSOE-A creen "que una sociedad avanza cuando avanzan todos, no sólo una parte de la sociedad". "Creemos en una sociedad inclusiva, que no excluye, capaz de conseguir la igualdad de oportunidades, que es uno de los retos que PSOE lleva en su AND", ha concluido.