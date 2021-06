Espadas (PSOE-A) sobre indultos: "seguramente son lo mejor para la unidad de España"

"Para que la unidad de España sea más fuerte, es necesaria que la convivencia social en Cataluña también lo sea", enfatiza

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha rechazado una moción del Grupo popular apoyada por Cs y Vox y ante la cual el PSOE y Adelante han votado en contra, que reclamaba rechazar los indultos parciales que sopesa el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez para los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y 13 años de prisión por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia a cuenta del procedimiento independentista catalán de 2017, toda vez que el Supremo se ha opuesto a dicha medida al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública.

Durante el debate plenario, el concejal del PP Rafael Belmonte, quien no ha aceptado la votación por separado de los diferentes puntos de la moción, ha reclamado "no indultar a dirigentes que no se han arrepentido" de los hechos por los cuales fueron condenados por el Tribunal Supremo, rememorando que años atrás el propio Pedro Sánchez apostaba por "acabar con los indultos políticos" y que en octubre de 2019, con motivo de la citada sentencia condenatoria del Supremo, no abogaba por dicha medida.

Belmonte ha insistido en que los dirigentes condenados no han renegado de los actos por los que fueron sentenciados, pues el Supremo ha señalado la falta de arrepentimiento de los condenados como uno de los motivos para oponerse a tal medida, quedando sobre la mesa del Gobierno la opción de conceder o no estos indultos de forma parcial.

Tras los últimos acontecimientos, el líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado a 13 años por los citados hechos, ha apostado por la vía del "pacto" y del acuerdo para la independencia de Cataluña que persigue su partido, admitiendo que "otras vías no son viables ni deseables".

En ese sentido, Belmonte ha opinado que si Pedro Sánchez aboga ahora por la figura del indulto, en una demostración de "oportunismo chusco y de huida hacia adelante", es porque se ve obligado a responder "ante quienes le perdonan la vida política cada día", en clara alusión a los grupos políticos en los que se apoya en el Congreso de los Diputados el Gobierno de coalición conformado entre el PSOE y Unidas Podemos, que no goza de mayoría en el pleno.

CRÍTICAS A ESPADAS

En ese contexto, ha lamentado que el socialista Juan Espadas, como alcalde de Sevilla, sea "fiel al sanchismo" y prefiera "la sumisión" a Pedro Sánchez antes que disponer de "criterio propio".

De esta manera, le ha afeado insistentemente "que no rechace a quienes han atentado contra la dignidad de los españoles", aclarando que el PP no discute la figura de los indultos, una prerrogativa del Gobierno ante cuyo uso en este caso el PP viene alertando de una "traición a la Ley, la Justicia, la igualdad de los españoles y a la Constitución". La crítica del PP, según ha precisado Belmonte, alude al "fraude" implícito en la aplicación de la figura del indulto en este caso concreto.

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha aseverado que el procedimiento independentista catalán de 2017 constituyó "un auténtico golpe de estado", defendiendo que "Cataluña pertenece a todos" los españoles y que el Tribunal Supremo "ha sido muy claro" a la hora de oponerse a estos indultos. Y es que como ha reiterado, los dirigentes políticos condenados por el procedimiento independentista catalán han manifestado su "voluntad de reincidencia" y "volverían a hacerlo". La "única razón" de los indultos, según ha dicho, es "el acuerdo que mantiene a Sánchez en la Moncloa", por lo que el Gobierno central se expone a su juicio a "sucumbir al chantaje de unos delincuentes".

El portavoz local de Cs, Álvaro Pimentel, ha mostrado la "repulsa" de su grupo a los "previsibles indultos", recordando que el propio Pedro Sánchez defendió la sentencia condenatoria del Supremo cuando fue emitida en 2019 y esgrimiendo que dicha instancia "no ve razones que justifiquen los indultos porque (los condenados) no están arrepentidos y han declarado que lo volverían a hacer".

Así, Pimentel ha alertado de que Pedro Sánchez opta por estos indultos "por seguir en el poder, porque sus socios" parlamentarios "se lo han pedido". Igualmente, ha avisado de que "muchos millones de votantes del PSOE están en contra" de esta medida, que a su entender "ultrajaría a millones de españoles", después de que diversos líderes socialistas se hayan opuesto.

LOS INDULTOS, PEDRO SÁNCHEZ Y AZNAR

El portavoz adjunto de Adelante, Daniel González Rojas, ha recordado que la figura del indulto está recogida en el ordenamiento jurídico desde 1870, pues por ejemplo Vox viene alertando de "un uso arbitrario y fraudulento de la institución del indulto". "Pedro Sánchez no ha inventado el indulto", ha aseverado González Rojas, avisando de que el que fuese presidente popular José María Aznar "aprobaba dos indultos por día" y es el presidente "que más indultos ha aprobado".

Además, ha expuesto que el "el 40% de los indultos" cuentan con el rechazo de las instituciones judiciales y ha reprochado al PP que no permita una votación por separado de los diferentes puntos de su moción, plantando lo que ha descrito como "una trampa" política.

Por el Grupo socialista, Adela Castaño ha asegurado que el Gobierno central "defiende la unidad de España y la Constitución", apostando por "un nuevo tiempo de diálogo y concordia para normalizar la convivencia en Cataluña" tras estos convulsos años. "La ciudadanía quiere consensos, diálogo y entendimiento para una Cataluña dentro de España", ha resumido, reprochando al PP su intento de "dividir" a la ciudadanía y acusándole de "mimetizarse con Vox".

"SEGURAMENTE ES LO MEJOR PARA LA UNIDAD DE ESPAÑA"

Finalmente, Espadas, recién elegido por el PSOE andaluz como candidato socialista a la Presidencia de la Junta, ha expuesto que no se puede "discutir la prerrogativa del Gobierno" a la figura del indulto, aspecto para el que ha pedido "respeto". Según ha explicado, "no se trata de un problema de análisis jurídico", sino de ámbito político, toda vez que el objetivo de la política es "velar por el mejor resultado para la sociedad".

Ello le ha llevado a expone que en este caso, aunque "probablemente" sea cierto que buena parte de la ciudadanía "no comparte y comprende" la aplicación de los indultos, "seguramente es lo mejor para la unidad de España". "Para que la unidad de España sea más fuerte, es necesaria que la convivencia social en Cataluña también lo sea", ha enfatizado Espadas.