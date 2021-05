Espadas (PSOE-A) prefiere "no especular" sobre indultos: "Confío en el criterio de Consejo de Ministros y de presidente"

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El candidato a las primarias del PSOE-A para aspirar a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas Juan Espadas ha abogado este miércoles por "no especular" en relación a los posibles indultos a los políticos presos por el proceso independentista catalán que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y ha dicho que, en todo caso, confía "en el criterio del Consejo de Ministros y del presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto.

En una entrevista en el programa 'Espejo público' de Antena 3 Televisión, recogida por Europa Press, el también alcalde de Sevilla ha señalado que el asunto de los posibles indultos a dichos políticos independentistas genera "un debate complejo, que culminará después de que conozcamos los informes del Tribunal Supremo y el pronunciamiento del Consejo de Ministros".

Espadas ha apuntado que él "esperaría a que se produzca ese pronunciamiento, no especularía" antes, y ha agregado que cree que "se va a hacer con las garantías del ordenamiento jurídico, y con un pronunciamiento de interés general del Estado".

"Confío en el criterio del Consejo de Ministros y del presidente", ha dicho el candidato a las primarias, quien ha subrayado además que él es "jurista" y "partidario de conocer primero cuál es el marco en el que el Tribunal Supremo se va a pronunciar, y también los argumentos y la motivación que plantea el Consejo de Ministros, que es el competente" para tomar la decisión, según ha recordado.

En esa línea, el alcalde de Sevilla ha considerado que "esto no puede ser un debate a favor o en contra sin conocer los argumentos jurídicos de peso", sino que "es una decisión motivada por parte del Consejo de Ministros, y me parece suficientemente serio como para esperar a esas valoraciones, esa argumentación, y opinar después", ha zanjado.

"CHANTAJE" DE VOX A LA JUNTA

Por otro lado, en relación a la situación política actual de Andalucía, Juan Espadas ha acusado a Vox de haber lanzado "un chantaje en toda regla" al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs), de protagonizar "un duelo" en el que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, "le ha dejado claro" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "está al frente de la Junta gracias a sus votos".

Después de que Vox haya anunciado que no apoyará iniciativas del Gobierno andaluz que no lleven su firma, y de que Abascal invitara a la Junta a negociar el Presupuesto de 2022 con el PSOE, y no con su formación, Juan Espadas ha sostenido que, "si ha perdido ese apoyo parlamentario" de Vox, Juanma Moreno "tendrá que decidir si continúa la legislatura sin apoyos suficientes en el Parlamento o convoca elecciones".

En todo caso, para el candidato socialista lo que "a los andaluces nos hace falta es tener la seguridad de que el Gobierno andaluz no es rehén de una fuerza de extrema derecha", algo que Espadas consideraría "inaceptable".

El alcalde de Sevilla, por lo demás, ha reivindicado su gestión al frente del Ayuntamiento hispalense como algo que le "avala como un candidato que puede alcanzar acuerdos", como prueba de que es un político "dialogante y de consenso, pero con un proyecto claro de izquierda para Sevilla", según ha apostillado, y ha insistido en defender que "ahora más que nunca el PSOE necesita plantear un proyecto fuerte y unido".

En esa línea, ha defendido que el proceso de primarias que está afrontando el PSOE-A estas semanas es "un proceso nuevo en el que nos jugamos el Gobierno de Andalucía", de modo que "esto no va ya de personalismos, ni de unas primarias que ya sucedieron", en alusión a las de 2017 que enfrentaron a Pedro Sánchez y a Susana Díaz por la Secretaría General del PSOE, sino de "elegir la mejor candidatura para conseguir un proyecto de cambio en Andalucía".

Juan Espadas ha defendido que su candidatura es "la que opta por el cambio y la que opta por la unidad sin preguntarle a nadie a quién apoyó en procesos anteriores" del partido. "Esa es la fuerza de mi candidatura, y la de ser claramente municipalista", según ha zanjado el alcalde de Sevilla.