Espadas 'relata' "lo que le ha dicho" la vaca a Moreno tras su foto con elogios al Gobierno y reproches a la Junta

GUADIX (GRANADA), 8 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio)

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha 'reconstruido' el relato de "lo que le ha dicho" la vaca del valle de los Pedroches con la que este miércoles se ha fotografiado el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien, según el representante socialista, el animal le ha trasladado elogios al Gobierno central que preside Pedro Sánchez y reproches a la actuación del Ejecutivo autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs).

En una atención a medios ante el hospital de Guadix (Granada) en el marco de su agenda del sexto día de campaña electoral en Andalucía, Juan Espadas se ha hecho eco de la foto que ha repetido este miércoles Juanma Moreno con la vaca Fadie, a la que conoció en la campaña por los comicios andaluces de diciembre de 2018, en la explotación ganadera 'El Cruce' de Añora (Córdoba), y de la que el candidato 'popular' dice que le dio "suerte" cuando la vio antes de aquellas elecciones tras las que se convirtió en presidente de la Junta.

Juan Espadas ha enmarcado esa foto en la "forma de entender la política desde la mercadotecncia, el marketing, la propaganda en definitiva, en la que el PP ha convertido su gestión", con la RTVA como "instrumento de propaganda al servicio de Moreno y el Gobierno andaluz en exclusiva", según ha apostillado.

De igual modo, Espadas ha entrado en el juego de la foto y ha comentado que, como él está para "representar los intereses de todo el mundo", quería contar "lo que le ha dicho la vaca" al presidente de la Junta, porque Moreno "no lo ha contado".

"La vaca le ha dicho: señor Moreno, dele las gracias al señor Sánchez y al señor (Luis) Planas --ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación--, porque en estos días nos están llegando las ayudas al sector lácteo que el Gobierno de España se comprometió a ejecutar en el Valle de los Pedroches", ha comenzado relatando Espadas.

"Eso lo que le ha dicho la vaca al señor Moreno Bonilla", ha asegurado Espadas, que ha añadido que el animal también le ha reprochado al presidente "por qué no ha complementado esas ayudas, por qué las medidas las toma sólo el Gobierno de España, ayudando al sector agrícola o ganadero en el caso del Valle de los Pedroches, y el sector lácteo, y usted no pone un euro".

Además, la vaca ha preguntado a Moreno, según la recreación del candidato socialista, "por qué no habla de la decisión que se ha negociado en Bruselas por el señor Planas y que ha conseguido salir adelante para que los gobiernos autonómicos destinen un porcentaje de los Fondos de Desarrollo Rural (Feader) a compensar a agricultores y ganaderos por las pérdidas como consecuencia de la guerra de Ucrania, en suministros --piensos, por ejemplo--, o incremento de gasto por la energía".

"¿A qué no habla el señor Moreno Bonilla de que su ineficaz Gobierno y consejera de Agricultura, que parece que no gestiona la agricultura, todavía no ha dicho cuándo va a liberar esos fondos, un cinco por ciento de los Feader, para destinarlos a esa ayuda y compensación de pérdidas?", ha preguntado Espadas, que ha insistido en que "eso es lo que le ha dicho la vaca" al presidente.

El candidato socialista ha concluido emplazando al candidato del PP-A que "no venga a hacerse más fotos", sino que "venga a traer ayudas, dinero y apoyo al sector lácteo, y no venga en este caso hoy, que el sector lácteo está razonablemente satisfecho por las ayudas del Gobierno de España, a hacerse la foto en este caso y aplicar a sus méritos los méritos ajenos".