Espadas reta a Feijóo a "decir con sinceridad a los españoles si está preparando un pacto bajo cuerda con Abascal"

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, ha acusado este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "estar pensando en las elecciones generales" y no en los comicios autonómicos del próximo domingo en Andalucía y le ha retado a "decir con sinceridad a los españoles si está preparando un pacto bajo cuerda" con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Espadas se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, durante la que ha vuelto a reiterar que no facilitará la investidura de Juanma Moreno si el PP-A es el partido más votado el 19J sino que repetirá "lo que hizo Moreno en 2018 cuando, a pesar de que ganó el PSOE, no respetó la lista más votada y fue a buscar un acuerdo nada más y nada menos que con la ultraderecha porque sin los votos de Vox no sería hoy presidente".

"El señor Moreno no es fiable porque cuando podía haber dejado gobernar a la lista más votada prefirió optar por apoyarse en la ultraderecha. Por tanto no tiene credibilidad ni es coherente que ahora nos pida a nosotros que hagamos lo que él no hizo", ha criticado el candidato socialista, que ha censurado igualmente la petición lanzada en el mismo sentido por Feijóo, al que ha recomendado "un poquito de pausa porque no se puede venir a Andalucía a dar lecciones con cierta petulancia sobre un territorio que no conoce en absoluto".

En su opinión, "lo primero que debería saber Feijóo es cuál fue el planteamiento de las derechas en el inicio de la democracia en Andalucía, porque nosotros tenemos muy claro que las derechas nunca han respetado y apoyado todo el proceso de autogobierno de Andalucía", mientras que durante los sucesivos gobierno del PSOE en la comunidad cuestionaban la "legitimidad" de los triunfos electorales socialistas.

Espadas ha pedido "coherencia" a Feijóo y ha recordado que cuando llegó al liderazgo del PP "tuvo una oportunidad de oro para haberse desmarcado de las posiciones del señor Casado y haber dicho en Castilla y León que el PP no se apoyaría nunca en la ultraderecha, como hace la derecha europea, pero en vez de elegir ese camino, eligió el facilón, hacer un gobierno con la ultraderecha porque le venía bien, porque en definitiva a él le importaba poco Castilla y León, como ahora le importa poco ahora Andalucía".

A su juicio, Feijóo sólo está "pensando en el poder y en las próximas elecciones generales cuando toquen y lo que debería decirle con sinceridad a los españoles es si lo que está preparando realmente no es bajo cuerda un pacto con el señor Abascal". "Esa es la cuestión, entonces que no pida ayuda a los socialistas para seguir haciendo lo que realmente quieren. Al final está preparando sus opciones políticas para unas elecciones generales", ha concluido Espadas.