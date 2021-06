Espadas se reúne con Moreno el jueves y arranca la nueva estrategia parlamentaria y de equipos provinciales

Apuesta por trabajar "conjuntamente" con el PSOE federal y Sánchez, que "merece un compromiso y un respaldo sin fisuras"

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE-A a la Junta de Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha anunciado el arranque del "nuevo estilo" socialista desde la próxima semana, marcada por la reunión que mantendrá el jueves con el presidente del gobierno regional, Juanma Moreno, con el que abordará el impulso del municipalismo con la gestión conjunta de los fondos europeos de recuperación.

También, afronta el inicio de la construcción de los nuevos equipos en las provincias y la nueva estrategia en el Parlamento, con un nuevo equipo de dirección y el estreno de Ángeles Férriz en las preguntas plenarias al presidente andaluz. Ese "nuevo estilo" recoge también la coordinación con el PSOE federal y con el Gobierno central, cuyas medidas serán "entendidas y defendidas en Andalucía".

"Tenemos que ser capaces de trabajar conjuntamente porque la tarea es grande y porque tener al partido al frente de un Gobierno de progreso y a Pedro Sánchez liderando el momento más difícil que recordamos de la historia de España merece un compromiso y un respaldo sin fisuras. Así seremos más fuertes, gobernando en Andalucía y ayudando a gobernar", ha dicho Espadas durante el acto celebrado en Sevilla y centrado en municipalismo de cara a la Ponencia Marco del PSOE para su 40 Congreso.

El acto ha contado además con el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos; la coordinadora general de la ponencia y diputada en el Parlamento Europeo, Lina Gálvez; la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y coordinadora de la Ponencia del 40 Congreso, Hana Jalloul, y el ponente del capítulo 'Municipalismo y Mundo Rural' y delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones. También han estado presentes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y vicepresidente primero del Congreso Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, o la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, quien da a Espadas "fuerza para realizar una agenda común de la izquierda para ganar las próximas elecciones", según ha dicho el propio Espadas, tras apostar por que "no haya ni uno solo de los afiliados de UGT-A que se quede sin votar al PSOE".

Espadas ha insistido en su discurso en todo momento en la importancia de la unidad y la integración, de "un proyecto para todos" y desde las políticas municipalistas, "de abajo a arriba, desde la militancia, las casa del pueblo y con la sociedad civil". "Me voy a dejar la piel no sólo como alcalde de Sevilla, porque mi rol como candidato me obliga a conocer cada necesidad, inquietud o proyecto en cada rincón de Andalucía y no tengáis la menor duda de que el sevillano es andaluz y de que el andaluz trabajará por todos sin descanso", sentencia.

"SI PP NO COOPERA CON MUNICIPIOS Y DIPUTACIONES, SEREMOS SU PESADILLA"

En este marco, tras defender su estrategia de "oposición constructiva", incide en que el PSOE estará trabajando con proyectos concretas por el municipalismo y llevará a la reunión con Moreno la capacidad de los ayuntamientos para dar "un paso adelante, con capacidad de ejecutar" los proyectos con fondos europeos. "Si hay voluntad política habrá resultados, pero, si el PP no tiene voluntad de cooperar con ayuntamientos y diputaciones, seremos su peor pesadilla porque nos estamos jugando el futuro de Andalucía", advierte.

Así, ha insistido en la mano tendida el jueves ante Moreno y confía "en el criterio de quien tiene toda la responsabilidad de Andalucía", incidiendo en que "no se puede gestionar esa cantidad de fondos europeos sin una coordinación perfecta entre Estado y Junta". "Llevamos meses trabajando con el Estado y desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pero no hemos tenido reuniones con la Junta. Hasta aquí hemos llegado", sentencia, tras insistir en que esos fondos europeos son una oportunidad ante la crisis "para salir adelante transformando y con pilares sólidos de lo que será el territorio en 2030".

"El PSOE tiene un gran proyecto de izquierdas y con recursos para poderlo ejecutar", asevera, tras apuntar también a la necesidad de que el país aborde la "asignatura pendiente que dejó la Constitución apuntada, como es la segunda descentralización, con una apuesta por acercar la política a los ciudadanos" y financiando las denominadas "competencias impropias" que los ayuntamientos llevan a cabo.

APUESTA POR LA AUTOCRÍTICA: "QUIZÁS NO ESCUCHAMOS LO SUFICIENTE" CON ANTERIORIDAD

Paralelamente, arranca la próxima semana la construcción de los equipos en las provincias para llegar "a cada lugar del territorio, a las realidades diferentes y heterogéneas para agruparlas y hacer un análisis sincero y humilde de por qué no tuvimos la confianza en las últimas elecciones, para ver qué nos dejamos en el camino". "Reconocer que quizás no escuchamos suficiente a muchos colectivos o militantes que advertían de que el partido se apartaba de la línea de confianza que ha significado antes el gobierno andaluz. Por ello, hay que volver a las bases y echar muchas horas a las propuestas y a los problemas", recalca.

De igual modo, el PSOE arranca la próxima semana una estrategia parlamentaria con un nuevo equipo de dirección, "pensando en cada rincón del territorio y generando ese proceso de debate y participación". "Eso nos permitirá llegar al congreso federal con la militancia activada y también al regional", agrega, apostando por "trabajar juntos y unidos y que toda la organización reme en la misma dirección". "Tenemos que ser inflexibles y, cada vez que nos apartemos y que discutir traiga más cuenta que acordar, es que no lo estamos haciendo bien. La ilusión hay que mantenerla desde hoy y hasta llegar a San Telmo", sentencia.