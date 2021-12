Espadas señala a PP como su "adversario" y advierte a izquierda que "nos jugamos el futuro" ante "la alianza" con Vox

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Andalucía y senador, Juan Espadas, ha considerado este domingo sobre la posición de cada partido y las futuras alianzas tras las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán en 2022, que el PP es "mi adversario", al tiempo que ha reconocido la necesidad de tejer alianzas en cada espacio ideológico.

Espadas ha advertido, en una entrevista con la Cadena Ser Andalucía seguida por Europa Press, que "el escenario es que el PSOE se enfrente a una alianza del PP con la extrema derecha, que estaría encantado para gobernar si fuera necesario".

"Cuidado, que nos jugamos el futuro de Andalucía", ha precisado el secretario general del PSOE-A, quien ha instado al acercamiento entre los partidos de izquierda tras insistir en que "ahora lo vamos a ver en Castilla León, donde Mañueco no hace ascos a gobernar con Vox y sería el antecedente que Moreno Bonilla tiene en mente: gobernar con Vox", por lo que ha instado a "la izquierda de ser capaz de dialogar y de llegar a acuerdos".

Espadas ha retratado a Vox como un partido que "lleva meses queriendo acortar la legislatura", por lo que ha estimado que "han tenido al Gobierno de rehén estos tres años", de manera que "el Gobierno ha sacado las normas que han querido", al tiempo que ha calificado de "sandez, tonterías" plantear la existencia de una pinza PSOE-Vox al argumentar que "la pinza la inventó el PP con IU en los años 94 hasta el 96" y considerar que "lo que ha habido ests años es una tenaza de la derecha con la extrema derecha para sacar el Presupuesto, las normas".

El secretario general del PSOE-A ha considerado que "no hay nada decidido" sobre el desenlace de las elecciones, aun cuando ha apelado al electorado andaluz a que en "esta convocatoria electoral se juega el ser o no ser", convencido de que se trata de "coger un tren o de perderlo", que ha presentado en términos de "ser capaces de identificar un proyecto de progreso para Andalucía, de mejora de los servicios públicos", para indicar que "eso es lo que tiene Andalucía que decidir cuando toque" y ofrecer entonces que "ahí va a estar la socialdemocracia, el PSOE de Andalucía, el proyecto que quiero representar con el nuevo PSOE".

Espadas ha apuntado sobre su partido que "queremos ganar las elecciones", aun cuando ha reconocido que por la atomización de la oferta electoral de la izquierda en Andalucía "es más sencillo" la negociación poselecciones "con uno o dos partidos que con un cúmulo de partidos", de manera que aunque "soy respetuoso con cada cual, sea su opción más grande o más pequeña", ha esgrimido que "la fragmentación no tiene representación en el Parlamento, son votos que se pierden en términos parlamentarios, que favorece a tu adversario".

Preguntado por la fecha de celebración de las elecciones andaluzas, Espadas las ha situado "en teoría cuando acabe legislatura", partidario de que las elecciones se convoquen "cuando deben ser, salvo razón que lo justifique", momento en que ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha situado la convocatoria electoral en junio u octubre y colegir entonces que en ese supuesto "deberán ser después del verano, salvo que justifique la convocatoria antes del verano por alguna razón".

Espadas ha sostenido sobre las opciones del PSOE que "claro que hay alternativa y mi objetivo es ganar las proximas elecciones", por lo que ha explicado que, a partir de ahora tras renunciar a la Alcaldía de Sevilla y ser elegido senador en representación de la Comunidad Autónoma, tiene por delante una hoja de ruta donde "voy a trabajar como lo hice en Sevilla, conocer de primera mano los problemas, luego se plantean propuestas, soluciones, como he aprendido a hacer en vida municipal", y ha reivindicado su anterior gestión en la Junta de Andalucía para apuntar que "conozco bastante bien mucho de sus rincones (de Andalucía), no es una experiencia nueva, es un reencuentro al que dediqué mucho tiempo" y ha ofrecido "ganas e ilusión, dejarme la piel en ella".

"YO ESTOY POR QUE ANDALUCÍA NECESITA UNA MANO TENDIDA"

En este sentido, Espadas ha recordado su mano tendida a Moreno para esgrimir que "cuando de verdad han querido sentarse hemos podido llegar a puntos de acuerdo en el Parlamento" y considerar entonces que el Gobierno andaluz tiene que "decidir entre lo que necesita Andalucía para encontrar soluciones a la mejora de los servicios básicos o dedicarse a hacer cálculos electorales y mirar a las encuestas".

"Yo estoy por lo primero", ha esgrimido el líder de los socialistas andaluces, quien ha considerado que "Andalucía lo que necesita es una mano tendida para acordar de verdad aspectos que signifiquen mejoras para los andaluces", por cuanto ha estimado que Vox haya apoyado la aprobación del decreto de simplificación administrativo ha supuesto "cargarse años de legislación andaluza, cargarse controles sobre iniciativas privadas en salud, medio ambiente, de cierta prevención antes de otorgar permisos y autorizaciones".

El secretario general del PSOE-A ha censurado al Gobierno andaluz sobre sus críticas al Gobierno en la dotación prevista en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2022 por cuanto "el Gobierno de Moreno Bonilla no sabe gobernar, sabe quejarse de los recursos que no vienen", al tiempo que ha reivindicado que "por primera vez se reconoce la población para transferir recursos, eso no lo hizo el PP".

"De verdad se va a quejar cuando reconoce el porcentaje de población", ha indicado Espadas sobre las cuentas del Estado para 2022, quien ha proclamado que "Andalucía ha recibido más recursos del Estado que nunca", aun cuando ha apuntado que "sin perjuicio de que el modelo de financiación deba cambiar", tarea que ha apuntado debe acometer el Gobierno "cuanto antes mejor porque no reconoce los recursos que debería recibir Andalucía", planteamiento antes de apuntar que "este Gobierno de Moreno Bonilla se dedica a quejarse mas que a ejecutar, el dinero que le llega no lo está gastando".

El líder del PSOE-A ha trasladado que la propuesta de la población ajustada que ha planteado el Ministerio de Hacienda para el reparto de la financiación "este criterio que plantea el Ministerio ya beneficia a Andalucía" y ha cuestionado, en la fase de alegaciones que ahora se abre al respecto a las comunidades autónomas hasta finales de enero de 2022, "qué piensa hacer Moreno Bonilla: alguna propuesta o sólo se va quejar".