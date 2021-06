Espadas ve "razonable" quitar mascarillas en exterior pero pide cautela: "El virus sigue y hay que bajar tasa"

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha considerado "razonable" eliminar las mascarillas al aire libre al entender que "no existe riesgo" al quitarla cuando se pasea por la calle o no se tiene a otra persona cerca, pero ha pedido "cautela" a la ciudadanía teniendo en cuenta que "el virus no se ha ido y hay que bajar las cifras de contagios" de Covid-19.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Espadas señala que la eliminación de la mascarilla en exteriores "que se toma con carácter general es explicable sobre las cifras de contexto de todo el país". Sin embargo, deja claro que sigue viendo "el riesgo donde lo veía meses atrás, en las relaciones sociales". "Tenemos que tener mucho más cuidado, tener cautela y, cuando la distancia u otras circunstancias, como estar en interior, pueden ser un peligro, pues se tiene que seguir manteniendo la mascarilla y no relajarnos en la cuestión", incide.

En cualquier caso, considera que actualmente al aire libre y "en determinadas circunstancias ahora mismo podemos permitírnoslo", recordando que estos planteamientos son abordados por comités de expertos en la materia. "Creo que la parte individual es la que debemos cuidar mucho", concluye.

En este sentido, remarca que las cifras existentes demuestran que "el virus no se ha ido y que, por tanto, sigue siendo imprescindible tener muchas precauciones, donde el uso de la mascarilla sigue siendo un elemento muy importante". "De alguna forma parece que entendemos que la vacunación es ya muy alta y hay una cierta tendencia natural a no ser tan cuidadosos, pero tenemos que todavía que mantener ese punto de responsabilidad individual, de precaución, de extremar las cautelas", insiste Espadas, que considera necesario "bajar esa cifra más, aunque las hospitalizaciones y el sistema sanitario ahora mismo no está presionado como en meses anteriores".

EXPECTATIVAS TURÍSTICAS "MUY BUENAS"

Por otra parte, preguntado por las previsiones de turismo en la ciudad, Espadas ha incidido en que se cuenta con unas expectativas "muy buenas", resaltando que la celebración de la Eurocopa en Sevilla "ha ayudado a arrancar de una manera más rápida la llegada de turismo nacional".

"Las previsiones son bastante buenas y, sobre todo, tenemos un otoño que creo que va a ser espectacular en Sevilla, pero, en cualquier caso, con cautela. El Alcázar va funcionando muy bien y seguimos creciendo", concluye.