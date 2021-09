España acogerá la séptima Conferencia Mundial de la OMT sobre Turismo Enológico en 2023

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

España será el país organizador de la séptima Conferencia Mundial de la Organización Mundial de Turismo (OMT) sobre Turismo Enológico en 2023, según ha anunciado este viernes la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, junto al secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili; y el consejero de Desarrollo Autonómico de La Rioja, José Angel Lacalzada, durante la presentación del libro 'The wine routes of the world'.

La Rioja es la sede elegida para la celebración de este evento que reúne a expertos de todo el mundo relacionados con el enoturismo, desde productores y distribuidores de vino, hasta operadores turísticos.

Maroto ha señalado que la celebración de este evento internacional en La Rioja "supone un gran reconocimiento para una región que ha situado el vino en el centro de su modelo turístico", ya que en La Rioja "el vino es una cultura, una forma de vida que los turistas pueden experimentar en su visita".

Según la responsable de Turismo, este reconocimiento también está presente en el libro 'The wine routes of the world' donde La Rioja alavesa y La Rioja alta están incluidas entre las siete rutas elegidas en España.

El enoturismo o turismo del vino es la propuesta turística en la que este producto es parte esencial, sumando cultura, arquitectura y paisaje del vino. En 2019, casi tres millones de personas visitaron las bodegas y museos de las Rutas del Vino de España con un gasto cercano a 80 millones de euros.

Los vinos españoles se venden en 189 países de todo el mundo. En 2019, España fue el primer exportador mundial en volumen y los terceros exportadores del mundo en valor, con cerca de 2.700 millones de euros exportados.