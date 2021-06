España destinará 1.500 millones a la estrategia de nación emprendedora este año

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El alto comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo, ha anunciado este martes en Barcelona que el Gobierno invertirá 1.500 millones de euros de fondos europeos este año como parte de la estrategia que dirige.

En total, el Gobierno invertirá 4.500 millones de euros en los próximos tres años, ha asegurado Polo, en el evento paralelo al Mobile World Congress 'Four Years From Now'.

La inversión se destinará a varios programas que aparecen contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Polo ha remarcado la importancia de fomentar un ecosistema emprendedor que "transforme el modelo productivo" para que este sea más resiliente.

El alto comisionado ha recordado que España tardó "tres veces más" que Alemania en recuperarse de la crisis financiera de 2008.

Polo ha destacado que las compañías podrán generar "más y mejores trabajos" y ha manifestado la intención del Gobierno de aplicar la estrategia "sin dejar a nadie atrás".

La ley de startups que será aprobada "pronto" introducirá el concepto legal de 'startups', el alivio de trámites administrativos para esto y la oficina nacional de emprendimiento.

Entre las prioridades de la estrategia, ha señalado la aceleración de la atracción de inversiones para "cerrar el hueco con otros países europeos" y "liderar la Europa continental".

Por otro lado, se buscará convertir España en un "paraíso para el talento", así como apoyar la escalabilidad de las empresa para que crezcan y "no vendan sus negocios" para lo que se apostará también por un sector público emprendedor con un mejor "ecosistema legal" y que aumente el nivel de innovación, productividad e inclusión.

Polo ha destacado que España es junto a Alemania el único país europeo que sitúa dos ciudades (Madrid y Barcelona) en la lista de los diez principales 'hubs' europeos, pero el objetivo es que la innovación permee en todo el territorio.

Asimismo, el Gobierno prepara planes para fomentar la atracción de talento femenino y el talento 'senior'.

ATRACCIÓN TALENTO

En una mesa posterior, la consejera delegada de Red Points, Laura Urquizu, ha señalado la importancia de este plan para atraer el talento femenino, que estará dotado con diez millones de euros, ya que considera que se trata de "un mensaje a las mujeres del mundo".

En esta línea, Irene Gómez, directora de Innovación Abierta de Telefónica, ha señalado que la pandemia ha reducido el porcentaje de mujeres fundadoras, mientras que la consejera delegada de Tucuvi, María González, ha destacado que a ella como ingeniera y fundadora le costaba encontrar referentes hasta hace un año.

Urquizu ha reivindicado que las opciones de acciones para empleados tributen como rentas del capital y no del trabajo como una medida clave para atraer talento y startups a España.

La reforma del marco fiscal, indica la consejera delegada de Red Points, podría facilitar también la atracción de los conocidos como 'emprendedores en serie', empresarios que fundan nuevas startups tras vender las que habían creado.

Asimismo, la directiva ha subrayado la importancia de que las empresa e instituciones europeas den pasos para evitar que las startups del viejo continente terminen mudándose a Estados Unidos con vistas a establecer su sede allí y cotizar en el Nasdaq.

Para ello, ha señalado que sería importante que las empresas europeas fueran más abiertas a tratar con startups, ya que "es mucho más fácil" vender a empresas estadounidenses.

Por último, ha reclamado que las universidades escuchen a las empresas a la hora de ofrecer carreras y formación que necesitan las empresas, ya que muchas veces se ve obligada a contratar en el extranjero ante la falta de perfiles.

En la misma línea se ha manifestado González, que considera que hay universidades impartiendo grados sobre profesiones que "no van a existir en cinco años".

Por su parte, Gómez ha reconocido que "no es fácil conectar grandes empresas y startups" y ha señalado que Telefónica tiene un equipo de 100 personas para tal efecto y ha invertido en más de 800 compañías emergentes en diez años.