España encabeza la nueva norma internacional para medir la sostenibilidad del turismo, aprobada por la ONU

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los 193 países miembros de las Naciones Unidas han aprobado el marco estadístico para la medición del turismo sostenible (MST), recientemente desarrollado bajo la dirección de ONU Turismo y encabezado por España y Austria como copresidentes del Comité de Estadísticas.

En concreto, la aprobación de la nueva norma, llevada a acabo en el 55 periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, es fruto de un proceso de siete años liderado por ambos países como copresidentes del mencionado comité y con Arabia Saudí y Seychelles como covicepresidentes.

Además, el marco se ha desarrollado bajo los auspicios del comité y con el trabajo del Grupo de Expertos multipartito en la Medición del Turismo Sostenible, compuesto por más de 40 países y más de 30 organizaciones internacionales y regionales.

Para el secretario General de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, esta nueva norma "marca un cambio de paradigma, puesto que permite considerar criterios distintos del PIB y medir lo que más importa en términos de las personas y el planeta".

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, fundada en 1947, está formada por jefes de estadística de los Estados Miembros y de organizaciones internacionales y es el máximo órgano de adopción de decisiones encargado de las actividades internacionales de estadística.

La última vez que la Comisión aprobó una norma estadística para el turismo fue en 2008, cuando se presentaron las recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo y la cuenta satélite de turismo.

En paralelo a la celebración de este periodo de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, Austria, España y ONU Turismo coorganizaron el acto de alto nivel 'Measuring the Sustainability of Tourism: Closing the gap between policy and statistics' (Medición de la Sostenibilidad del Turismo: salvar las distancias entre las políticas y las estadísticas), en colaboración con el Comité de Expertos sobre Contabilidad Ambiental y Económica (CECAE).

En él, ambas países hicieron hincapié en la importancia del marco estadístico para la medición de la sostenibilidad del turismo tiene para adoptar políticas y decisiones con base empírica y reconocieron su relevancia en los sistemas estadísticos de todo el mundo y su vinculación con aspectos clave como la gobernanza y la administración de los datos.

Por su parte, México, Filipinas y Canadá reflexionaron sobre sus experiencias pioneras de aplicación del marco y mostraron las posibilidades que ofrece la integración de datos de distintos ámbitos y fuentes para obtener una información más holística y significativa sobre el turismo.