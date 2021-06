'España es mucho mundo'... Y este verano ¡ha llegado el momento de descubrirlo y disfrutarlo!

Porque no es necesario viajar lejos para conocer lugares únicos, Lexus España lanza 'España es mucho mundo', una manera única de descubrir las opciones que nos ofrece nuestro país para vivir unas vacaciones de ensueño muy cerca de casa

MADRID, 18 (CHANCE)

Con el verano a la vuelta de la esquina, muchos estamos ya planeando esas vacaciones que tanto tiempo llevamos esperando. Y es que después de un año especialmente duro por fin retomamos la normalidad, y con ella dos de nuestras grandes pasiones: viajar y conocer lugares nuevos.

España es uno de los destinos preferidos de turistas de todas las partes del planeta, que no dudan en pasar horas en un avión para descubrir nuestra cultura, gastronomía, espectaculares paisajes y playas de ensueño. Y no nos extraña, porque aquí tenemos todo lo necesario para vivir las mejores vacaciones que nos podamos imaginar.

Por ello, Lexus España, en colaboración con Pangea The Travel Store, lanza la segunda edición de 'España es mucho mundo', una plataforma on line que nació tras el confinamiento para ayudar a los españoles a planear sus vacaciones apostando por el turismo nacional, mostrando que no hace falta viajar lejos para disfrutar de un verano inolvidable. Porque España 'is different' y tiene todo lo que podemos imaginar así que* ¿Por qué no un verano diferente recorriendo nuestro país y descubriendo algunos de nuestros tesoros y rincones escondidos?

Si todavía no has decidido qué hacer este verano, y en función de si buscas una playa paradísiaca, empaparte de nuestra cultura, disfrutar de un paisaje único o desconectar cuerpo y mente, te descubrimos 5 destinos top que, desde las Islas Canarias hasta Asturias, pasando por Andalucía, Baleares y León, aúnan muchas de las cosas que hacen que España sea 'mucho mundo'. ¡Haz las maletas que nos vamos de vacaciones!

1. Playa de Muro, relax balear

¿Sueñas con ir a Las Maldivas? Pues deja de hacerlo, puesto que la Playa de Muro, en la isla de Mallorca, nada tiene que envidiarle. Arena ultrafina e iridiscente, aguas turquesas, poca profundidad para que los más pequeños de la casa disfruten sin preocupación, restaurantes y hoteles de primera...

Situada al noroeste de la isla, es un inmenso arenal de 7 kilómetros que lo tiene todo. Dividida en 4 partes - 1,2, Es Comú y Ses Caseres des Capellans - cuenta con servicios de todo tipo, la mayoría concentrados en los sectores 1 y 2, donde descansan las hamacas y los beach clubs. Más salvaje es la playa de Es Comú, incluida dentro del Parque Natural de S'Albufera, con una frondosa vegetación de pinos, matorrales y hasta enebros. Ses Casetes des Capellans, por su parte, es un pintoresco y pequeño núcleo urbano que no puedes dejar de visitar.

Además de relajarte tomando el sol y bañándote en sus aguas turquesa, la Playa de Muro ofrece múltiples opciones para los más deportistas; kitesurf, windsurf, senderismo, golf o triatlón, además de una escuela de vela, parque acuático y rutas en bici si lo que prefieres es disfrutar en familia.

2. Las Caldas, Asturias paraíso natural

¿Buscas desconectar del mundanal ruido y reconectar cuerpo y mente en un paraíso natural en el que la paz cobra un sentido literal? ¡Tu destino es la Villa Termal de Las Caldas! Porque el cuidado de nuestra salud ha pasado a ser algo fundamental, te proponemos un verano diferente en el primer balneario español que, con todos los servicios, se convierte en la alternativa perfecta a esa escapada pendiente al pueblo checo de Karlovy Vary.

Diseñado en 1776 por Ventura Rodríguez, el Balnerario Las Caldas se encuentra a menos de 10 km de Oviedo y acaba de someterse a una renovación íntegra, combinando a la perfección un ambiente clásico y moderno en comunión con la naturaleza mientras mimamos nuestro cuerpo y nuestra mente.

Dividido en tres zonas, el balneario cuenta con todo tipo de instalaciones pensadas para el descanso: El Manantial - con su cueva de la que brotan las aguas mineromedicinales y termales, sus piscinas de contraste, circuitos, jacuzzi - y un área de Wellness & Beauty, con 25 cabinas para realizar los diferentes tratamientos que se ofrecen. También está el centro termal Aquaxana, el más moderno, que incluye piscinas, rincones de relax y hasta solariums.

3. El embrujo de Córdoba

Si eres más de escapadas culturales y tienes pendiente un viaje a Casablanca, en Marruecos, no vayas tan lejos y déjate hipnotizar por Córdoba. Misteriosa, mágica, bella en cada rincón por la que se pasea, en la que el blanco de sus casas se entremezcla con el aroma de sus flores y el discurrir tranquilo del Guadalquivir. Sin duda, una de las ciudades con más encanto de Andalucía gracias a sus famosos patios, su judería, el embrujo de la Mezquita, las leyendas y hasta el aplastante calor, que parece que entre sus serpenteantes calles se vive de otra manera.

La Historia, con mayúscula, ocupa un lugar fundamental en su esencia, con uno de los legados mejor conservados del mundo. La Mezquita - Patrimonio de la Humanidad desde 1984 y considerada el monumento más importante de todo el occidente islámico - su Puente Romano, la judería, la calleja de las Flores, la plaza de la Capuchinos, la Torre de la Calahorra o la muralla y sus puertas son lugares de obligada visita, así como el yacimiento arqueológico de Medina Zahara o el Alcázar de las Reyes Cristianos.

Pero no se puede hablar de Córdoba y no mencionar su cocina, que además del famoso salmorejo cordobés, incluye delicias como los flamenquines, la ensaladilla, el rabo de toro o la japuta en adobo... No lo dudes y déjate llevar, tapeando sin decoro por sus calles y disfrutando de una cervecita experiencia única para el paladar.

4. Riaño: Al encuentro del lobo

¿Por qué viajar hasta Canadá para pasear por sus bosques e intentar ver animales salvajes en su hábitat natural si en España tenemos la suerte de tener tantas y tantas zonas verdes que suponen un auténtico paraíso para la observación de la flora y la fauna autóctonas?

Si tu verano pasa por vivir la naturaleza muy de cerca, no te puedes perder el Parque Regional de la Montaña de Riaño y Mampodre, situado al noroeste de la provincia de León. Un auténtico paraíso tan verde y bello como singular en el que su casi medio centenar de especies de orquídeas salvajes tapizan sus puertos, la berrea de los venados en otoño es un espectáculo de la naturaleza difícil de olvidar y las aves alpinas sobrevuelan sin descanso los picos Gilbo, Yordas y Las Pintas,

Aunque, si tuviésemos que elegir al 'rey', este sería sin duda el lobo ibérico, que vive en Riaño en libertad absoluta. Porque en la montaña oriental leonesa, el lobo ibérico es salvaje, pero salvaje de verdad, y vive en un hábitat único; un embalse que discurre entre picos de casi 2.000 m.s.n.m. que hay quien compara con fiordos, fértiles valles con paisajes increíbles, bosques que parecen sacados de cuentos de hadas* Una experiencia sin igual y un auténtico espectáculo de la naturaleza.

5. Tenerife, la isla del volcán

Dicen que los lugares con volcanes tienen una energía que los hace especiales. Y no hace falta ir a Islandia para descubrirlo, ya que esta máxima sin duda se cumple en Tenerife, donde se encuentra el volcán patrio por excelencia y pico más alto de España, el Teide.

Declarado Patrimonio de la Humanidad desde 2007, el Teide se puede visitar y hasta culminar, a través de rutas y senderos de una extraordinaria belleza volcánica de cráteres y ríos de lava petrificada. Sin duda merece la pena. A pesar del viento, del fuerte olor a azufre y, a veces, hasta de la costosa respiración. Las vistas son espectaculares. Y siempre puede uno poner un check en haber coronado casi un 4.000, que viste mucho.

Pero Tenerife no es solo el Teide. Bosques encantados, un Drago milenario, comida tradicional, pueblos de colores y por supuesto playas, muchas, escondidas, turísticas o pequeñas, pero playas de todo tipo.