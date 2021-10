España firma con Portugal el acuerdo de conservación de la A-62

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

España ha firmado con Portugal un acuerdo por el cual ambos gobiernos coordinarán los trabajos de conservación y explotación del tramo y enlace compartido de la autovía A-62, entre las localidades de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, según ha informado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana este lunes.

El documento se ha firmado en la reunión de la Comisión Técnico Mixta España-Portugal de Puentes. A la cita ha acudido en representante del Ministerio el director general de Carreteras, Javier Herrero, mientras que la delegación lusa ha estado liderada por el presidente de la empresa pública Infraestructuras de Portugal, Antonio Laranjo.

La conexión de ambos países a través de la A-62 será la próxima "conexión de alta capacidad" entre España y Portugal en ponerse en servicio.

Las delegaciones han abordado la situación de los puentes entre Tui y Valença do Miño, donde se están realizando proyectos de rehabilitación; el puente entre Salvaterra do Miño y Monçao, que mejorará la accesibilidad peatonal y ciclista entre ambos municipios; y el puente sobre el río Guadiana entre Ayamonte y Vila Real do Santo Antonio, donde en junio de este año finalizaron las obras de rehabilitación estructural.

La próxima Cumbre España-Portugal reunirá a los gobiernos de los dos países el próximo 28 de octubre en Trujillo (Extremadura)