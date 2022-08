España focalizará su presidencia de la UE en combatir la desigualdad y reformar el mercado energético

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que España aprovechará su presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE), prevista para el segundo semestre de 2023, para luchar contra la desigualdad y reformar el mercado energético europeo.

El titular de Exteriores ha insistido en que España tiene una meta que pasa por mantener la unidad de la UE con medidas como combatir la desigualdad y "no dejar a nadie atrás" debido a las consecuencias de la guerra en Ucrania y una reforma del mercado de la energía para "tener un único mercado de la energía europeo".

"Europa tiene que ser escuchada en el mundo. Tenemos que estar al lado de esas regiones del mundo que normalmente están cerradas a nosotros y que necesitamos para mantener nuestra forma de vivir (...) pienso en Latinoamérica", ha dicho Albares durante su intervención en el Foro Estratégico 'The rule of power or power of rules?', en Beld (Eslovenia).

En este sentido, Albares ha incidido en la necesidad de reformar e mercado energético de la UE al tiempo que ha respondido a aquellos que cuestionan la eficacia de las sanciones impuestas a Rusia que "necesitan tiempo para tener un efecto económico".

Al respecto, ha subrayado que las sanciones conllevan importantes elementos morales y políticos. "Moralmente, ¿alguien está dispuesto a permitir que Vladimir Putin lleve a cabo su guerra con nuestro dinero? Definitivamente, España no", ha respondido.

En cuanto a la parte política, Albares ha recalcado que es "inadmisible" que Europa vuelva a estar dividida en esferas de influencia y que la guerra sea la vía de resolver las desavenencias. "En Ucrania hay una lucha entre el pasado y el futuro. El futuro es el modelo de la UE. El pasado, es una época en la que no todos los estados eran soberanos por igual, de esferas y fronteras".

"Si no queremos eso, tenemos que poner todo por nuestra parte para asegurar que esta le guerra le cueste mucho económicamente a Putin", ha zanjado.