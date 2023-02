España está en la mitad de la tabla en un ranking de donaciones de armamento a Ucrania, pero penúltima en transparencia

Ocupa el puesto 22 de 41 países en un informe del 'think thank' alemán 'Kiel Institute for the World Economy'

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

España ocupa el puesto 22 en una lista de 41 países donantes de armamento a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa hace justo un año. El indicador señala también que baja hasta el penúltimo puesto de la tabla en cuanto a la transparencia del Gobierno.

El ranking que analiza la ayuda militar de cada país a Ucrania forma parte de un informe publicado por el 'Kiel Institute for the World Economy', un 'think thank' alemán que estudia desde hace un año el avance de la ofensiva militar y la aportación internacional.

En la última publicación, coincidiendo con el aniversario del inicio de la guerra, España ocupa el puesto número 22 en la lista de envíos de armamento, y sube al 18 al incluir también la ayuda humanitaria y económica.

Sin embargo, donde España sale peor parada es en relación a la transparencia, donde baja hasta el penúltimo puesto solo por delante de Portugal. Otros países publican periódicamente listas de las donaciones, mientras que en España el Gobierno alude a la "prudencia" para no dar detalles de los envíos.

Precisamente esta semana, el PP reprochó al Gobierno esta "falta de transparencia" en un debate parlamentario, ante lo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, reivindicó la necesidad de ser discretos para "no dar pistas" al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El informe del 'Kiel Institute for the World Economy' enumera y cuantifica la ayuda militar, financiera y humanitaria prometida a Ucrania desde el 24 de enero de 2022. En total, cubre 40 países, que son Estados Unidos, los miembros de la UE, otros miembros del G7 y otros países como Australia, Corea del Sur, Turquía, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, China, Taiwán e India; además de incluir las instituciones de la UE como donantes independientes.

Precisamente esta semana el Gobierno ha concretado el envío de carros de combate 'Leopard' a Ucrania. Robles primero cuantificó en seis el número de vehículos que se enviarían, aunque después Pedro Sánchez anunció que podrían ser hasta diez carros de combate.

Además, el Gobierno ucraniano está presionando para recibir aviones de combate, una petición que este viernes Sánchez ha calificado de "legítima" y ha dicho que España estudiará en función de sus capacidades y en coordinación con sus aliados de la UE y la OTAN.

MISILES, MUNICIÓN Y SISTEMAS ANTIAÉREOS

Pese a no dar detalles, Robles sí hizo en el Congreso una enumeración del material proporcionado al Ejército ucraniano y detalló que, en total, durante los últimos doce meses se han completado 54 transportes a Ucrania (42 por vía aérea y el resto por vía terrestre y marítima).

Entre el armamento enviado, nombró el lanzacohetes anticarro C90, munición, ametralladoras, proyectiles, munición para carros, artillería de 105 y 155 milímetros, una batería antiaérea Aspide y misiles y lanzadores Hawk, misiles Mistral, obuses 105/14, un centro de control desplegable para operaciones de ciberdefensa, veinte vehículos blindados TOA y cinco sistemas navales.

Además, España ha aportado a Ucrania diez vehículos ligeros, diez pesados, cuatro ambulancias ligeras y una ambulancia blindada RG31; junto a 2.000 toneladas de combustible diésel y diverso material de protección como 5.000 cascos de protección antibalas, chalecos, batas, chaquetones y 77.000 equipos de invierno.

Por otra parte, el Gobierno ha destinado 31 millones de euros, la cifra más alta de la historia en la historia de la Cooperación Española, a atender las necesidades provocadas por el conflicto, de los que 23 millones han sido canalizados directamente a Ucrania a través principalmente de las agencias de la ONU y los 8 millones restantes se han destinado a Polonia y Moldavia, países fronterizos y que han recibido una importante llegada de refugiados.

Además, según datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, se han tramitado y concedido un total de 168.131 protecciones a los refugiados ucranianos en España. El 63 por ciento del total son mujeres y el 33 por ciento tienen menos de 18 años.

VISITA DE SÁNCHEZ Y TENSIÓN EN EL GOBIERNO

Precisamente este jueves Pedro Sánchez ha viajado a Ucrania por segunda vez desde el inicio de la guerra para mantener un encuentro con su presidente, Volodimir Zelenski, y trasladarle el apoyo y solidaridad de España ante la invasión rusa y su compromiso con la paz.

La postura de España ha generado conflicto entre los miembros del Gobierno desde el inicio de la ofensiva militar, ya que Unidas Podemos reivindica que se priorice la búsqueda de soluciones diplomáticas frente al envío de armamento.

Esta misma semana, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pidió al PSOE "reconsiderar" su posición. "Después de un año contribuyendo a la escalada bélica, con envío de misiles antiaéreos, material defensivo y ofensivo, se ha visto que eso no ha servido para parar los pies a Putin, que es lo que queremos todos", subrayó.

En cambio, el propio Sánchez y el ala socialista del Gobierno defienden que la ayuda a Ucrania es la mejor manera de apoyar la paz ante la agresión "ilegal" de Putin. "Algunos hablan de vías diplomáticas, pero se intentaron hasta el final y pese a ello Putin ha seguido en esta guerra masacrando a niños, mujeres, personas vulnerables y bombardeando a la población civil", dijo este miércoles Margarita Robles.