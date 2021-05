España se opone a un acuerdo "parcial" con Londres sobre las cuotas pesqueras

BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)

Últimas noticias

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado este lunes a la Comisión Europea su oposición a que la UE y Reino Unido cierren una cuerdo "parcial" sobre las posibilidades de pesca de las poblaciones de gestión compartida.

En un comunicado tras la reunión que ha mantenido con el Ejecutivo comunitario junto con el resto de ministros de Pesca de los países afectados por el Brexit, el titular español de Pesca ha señalado que "no es aceptable" un acuerdo que no sea completo y deje a ambas partes aplicar de manera unilateral las cuestiones en las que no hay consenso, como han sugerido las autoridades británicas.

El vídeo del día ERC y Junts cierran un principio de acuerdo para formar un Govern

Bruselas y Londres llevan negociando desde comienzos de año las cuotas a pescar por ambas flotas en aquellos stocks cuya gestión es compartida. A falta de acuerdo, las dos partes aplican por el momento un sistema unilateral provisional, que en el caso europeo expira el 31 de julio.

Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, existe "consenso" sobre los Totales Admisibles de Capturas (TAC) para "prácticamente" todas las poblaciones. A España le interesa especialmente el mantenimiento de las cuotas de besugo del Cantábrico y de los stocks de bacalao en el oeste de Escocia y el mar Céltico respecto a 2020,

Sin embargo, la UE y Reino Unido mantienen "discrepancias" sobre las flexibilidades que las autoridades británicas quieren introducir entre áreas, principalmente entre el mar del Norte y el oeste de Escocia, en el uso de algunas cuotas de especies demersales, y también de la caballa, según el departamento de Planas.

A juicio del ministro español, estas flexibilidades no se deben dejar a la libre aplicación de cada parte puesto que "deben tener un enfoque común y armonizado". En este sentido, ha enfatizado que los Estados miembros deben "seguir unidos y en la misma línea" para defender en las negociaciones los intereses pesqueros" de la UE.

La reunión ha sido convocada por el comisario de Océanos, Medio Ambiente y Pesca, Virginijus Sinkevicius, y en ella han participado, además de Planas, los ministros del ramo de Portugal, Francia, Bélgica, Irlanda, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Lituania y Polonia.