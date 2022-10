España rechaza la declaración conjunta de la Cumbre de Parlamentos G20 por falta de condena firme a la guerra de Ucrania

Gómez de Celis alega que es muy genérica por la influencia de Rusia como país miembro ante lo que también la UE, EEUU y Australia se han plantado

YAKARTA (INDONESIA), 6 (EUROPA PRESS)

España ha rechazado de forma "tajante" apoyar la declaración conjunta de la octava cumbre de Presidentes de Parlamentos P20 celebrada en Yakarta (Indonesia), a la que acuden los miembros del G-20 y países invitados, por considerar que "el texto evita condenar con rotundidad" la invasión armada de Rusia en Ucrania.

El vicepresidente del Congreso de los Diputados de España, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha intervenido hoy en la primera sesión del P20 Indonesia, considera que la declaración omite la condena expresa de la "agresión ilegal" que Rusia está cometiendo contra el pueblo ucraniano.

En su intervención, Gómez de Celis fijó con claridad la posición de España ante "una guerra que es una flagrante violación del derecho internacional" y que supone "un ataque frontal a la paz y a los principios y valores de Europa: democracia, libertad, igualdad, estado de Derecho y derechos humanos".

Según explicó Gómez de Celis a Europa Press, la declaración se refiere al conflicto de una manera muy genérica ya que Rusia "trata de ejercer su influencia como país miembro" ante lo que "la mayoría de los países europeos nos hemos plantado, incluida la delegación de la Unión Europa, integrante del G20, junto con Estados Unidos y Australia, por el momento".

"No podemos apoyar una declaración que no entra en la realidad del conflicto en el que existe un claro agresor, que es Rusia, y una víctima, que es el pueblo ucraniano, ante lo que no vale ningún tipo de eufemismo", ha asegurado.

Rusia ha sido el país que ha abierto la segunda sesión del P20, por lo que Ucrania decidió retrasar su participación hasta el término de esta intervención.

Pero el representante español en la cumbre, Gómez de Celis, considera que las palabras de Rusia han sido "inadmisibles y cargadas de cinismo" ya que la delegación rusa "ha culpado a Occidente y a los ucranianos del desastre humanitario en su propio país y de la hambruna y la crisis energética que padece del resto del mundo".