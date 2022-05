España y Reino Unido comparten la importancia de la unidad de la OTAN frente a la amenaza de Rusia

El ministro de Defensa británico avisa del riesgo de la creciente influencia rusa en África

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

España y Reino Unido han compartido este miércoles la importancia de la "unidad" mostrada por la OTAN frente a la invasión rusa de Ucrania y han subrayado el papel que juega este escenario en la Cumbre de la OTAN que acogerá Madrid a finales del mes de junio.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido este miércoles una reunión con su homólogo británico, Ben Wallace, en la primera visita a Madrid en 17 años de un ministro de Defensa de Reino Unido. "No me puedo creer que haga 17 años, no tendría que ser así", ha reconocido sorprendido Wallace, que ha puntualizado que ambos países sí que mantienen encuentros y relaciones bilaterales en el marco de la OTAN u otros organismos.

El encuentro ha estado centrado en la Cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará en Madrid y, según Robles, "pone de relieve" las "magníficas relaciones" entre ambos países en materia de defensa.

Ambos han apuntado el papel que juega en ella la invasión de Ucrania y la posible incorporación de Finlandia y Suecia. "Uno de los fracasos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, es que la OTAN está más unida que nunca", ha enfatizado Robles.

Wallace ha compartido la condena a la invasión y los "crímenes" cometidos por Rusia, que ha exigido que tiene que salir de Ucrania y hacer "lo correcto".

En este contexto, España ha recordado que apuesta por "una aproximación 360 grados" para el Concepto Estratégico que se aprobará en la Cumbre de la OTAN de Madrid, ya que África afronta una situación "muy preocupante desde todos los puntos de vista".

Esto, ha explicado, no tiene que traducirse tanto en una presencia militar de la Alianza en el continente africano como con el hecho de ser conscientes de "los problemas que existen". Y ha apuntado a fenómenos como el avance del terrorismo o la presencia de Rusia en África a través de su Ejército o del grupo mercenario Wagner.

El ministro británico ha compartido que no se puede "infravalorar" la influencia de Rusia en el mundo y también en África, con consecuencias para España y para toda Europa. "La OTAN no tiene que ceñirse a cuestiones geográficas, tiene que aumentar la resiliencia para posibles impactos que causarían grupos como Wagner muy cercanos al Kremlin. Por eso tiene que haber una visión 360", ha apuntado.

En la conversación también ha estado presente Gibraltar, en la que ambos han insistido en su postura. Sin embargo, Wallace ha defendido que "no se usa de ninguna manera contra España". "Es un mito, no es cierto. No se usa más que como base de nuestras fuerzas si actuaran en el Mediterráneo de forma conjunta porque somos aliados", ha asegurado.