La España Vaciada no consigue ser llave en ningún lugar en su última prueba antes de las generales

Obtiene representación en las Cortes de Aragón y en dos capitales de provincia, aunque no condicionará ningún gobierno

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La plataforma política España Vaciada ha logrado representación en tan solo una de las cuatro asambleas autonómicas en las que se presentaba y en dos de las siete capitales de provincia en las que aspiraba a ganar la alcaldía, quedando en todo lugar sin opciones de condicionar algún gobierno.

En las Cortes de Aragón, la coalición Existe ha obtenido tres diputados y contará con grupo propio, consiguiendo representación en la región por primera vez en su historia y consolidándose como tercera fuerza en la provincia de Teruel, de donde provienen sus tres escaños.

No obstante, la formación liderada por Tomas Guitarte no podrá influir en ningún pacto de investidura, puesto que PP (28 diputados) y Vox (7 diputados) suman mayoría absoluta sin necesidad de apoyarse en terceros.

REPRESENTACIÓN EN DOS CAPITALES DE PROVINCIA

En la ciudad de Teruel la formación ha obtenido su mejor resultado quedando en segunda plaza con cinco concejales --por encima del PSOE, que ha obtenido tres--. No obstante, Teruel Existe no tiene opciones de configurar ningún Ejecutivo, puesto que el PP ha cosechado la mayoría absoluta con once ediles.

En Logroño, por su parte, la coalición Partido Riojano más España Vaciada ha obtenido un edil pero tampoco será decisiva para conformar gobierno, puesto que los 'populares' han alcanzado la mayoría absoluta con 14 representantes.

La España Vaciada ha presentado candidaturas para las elecciones del 28 de mayo en un total de 233 municipios y 50 entidades locales de 13 provincias: Teruel, Huesca, Zaragoza, La Rioja, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Valladolid, Asturias, Toledo, Cuenca y Almería.

A nivel autonómico, la España Vaciada ha concurrido a las elecciones de Aragón, La Rioja, Asturias y Castilla-La Mancha.

JAÉN MERECE MÁS, LLAVE DE GOBIERNO

Jaén Merece Más --que no forma parte de la plataforma España Vaciada-- ha obtenido tres concejales en el consistorio jienense y será clave para decidir quién gobierna en la ciudad.

En concreto, los ediles de Jaén Merece Más serán necesarios para solucionar el empate a 11 ediles de PSOE y PP y conformar una mayoría de gobierno, establecida en 14 concejales.