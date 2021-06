Los españoles planifican el verano con moderación por miedo al contagio con síntomas graves de Covid-19

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los españoles planifican el verano con moderación y mascarilla por miedo al contagio, ya que siete de cada diez personas manifiestan temor a contagiarse y pasar la enfermedad con síntomas graves o a sus posibles secuelas, según una encuesta de Rypo, empresa española de importación y distribución de material médico-sanitario.

Sobre el uso de mascarilla, el 61% de los consultados está a favor de mantener su obligatoriedad y cree que debe seguir utilizándose con rigor, frente a un 36% que piensa que en las zonas de baja incidencia o en espacios abiertos podría dejar de usarse, y un 3% que considera que los que están vacunados deberían dejar de llevarla.

En este sentido, el consejero delegado y cofundador de Rypo, Gonzalo Díaz, ha destacado que la mascarilla se ha convertido en un elemento clave que "nos hace sentir más seguros, nos da tranquilidad, y esa sensación de confianza es muy importante para nosotros".

Además, el estudio señala que el 88% de los encuestados cree necesario que este verano se controle el flujo turístico para evitar el aumento de contagios, aunque no de forma tan estricta como se venía realizando hasta ahora. Tan solo un 12% sería partidario de que el turismo se dejara libre para que el país recupere su salud económica.

En lo que respecta a sus propias vacaciones, más de la mitad disfrutará de planes de verano adaptados a la pandemia, un 15% volverá a las vacaciones de toda la vida, otro 15% no saldrá de su ciudad por miedo al contagio y un 17% no se irá de vacaciones por no poder costeárselas.