Esparza dice que "el equipo de Feijóo tiene incontinencia verbal" y afirma que "no hay nada nuevo" sobre acuerdos

El presidente de UPN señala que comió en julio con Feijóo y "es evidente que no ha informado a su equipo de la conversación"

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que "no hay nada nuevo" sobre posibles acuerdos entre UPN y PP para concurrir a las próximas elecciones y ha considerado que "el equipo" del presidente del PP, Alberto Nuñéz Feijóo, "está teniendo en algunos momentos incontinencia verbal, es evidente".

"No hay ningún avance, no hay nada nuevo, más allá de las publicaciones que se hacen a nivel nacional. Lo que se está publicando es falso, no tengo ningún conocimiento de lo que ese está publicando. Tengo la sensación de que el PP, los partidos nacionales, están acostumbrados a hablar con filtraciones interesadas en muchos casos, desde luego yo prefiero hablar en persona, cara a cara", ha dicho, en la comparecencia posterior a la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Además, Esparza ha explicado que "también es evidente que el señor Feijóo no ha informado a su equipo de la conversación que tuvimos, tuvimos una comida en julio donde quedaron las cosas claras y nos emplazamos para después del verano". "Sería bueno que informara a su equipo", ha dicho.

Por otro lado, sobre informaciones que apuntan a que Feijóo defenderá las siglas del PP en Navarra y reclamará lealtad a UPN, Esparza ha señalado que "a mi el PP no me ha pedido lealtad, me ha pedido disculpas, si hablamos con claridad, vamos a hablar con claridad".

En cuanto a los tiempos para negociar posibles acuerdos, Javier Esparza ha afirmado que "Navarra Suma se conformó en el mes de febrero de 2019 y las elecciones eran en mayo". "No tenemos ninguna prisa, hay mucho tiempo, estamos en plazo y conforme pase el tiempo iremos tomando las decisiones", ha dicho.