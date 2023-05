Esparza dice que llamará a Chivite para que "no se tomen decisiones en torno a Bildu" y "mejorar esta tierra"

Afirma que la decisión sobre pactos será del PSOE, "diga lo que diga el PSN, porque hay otros intereses"

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN y candidato a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha asegurado este martes que llamará a la candidata socialista, María Chivite, para sentarse a hablar con ella con el fin de que "no se tomen decisiones en torno a Bildu" en Navarra y "para contribuir a mejorar esta tierra".

"Llegará un momento --en el que llamará a Chivite--, lo elegiremos nosotros, no lo va a elegir Alzorriz --dirigente del PSN--, él elegirá si quiere coger", ha dicho Esparza en rueda de prensa al término de la reunión del Comité Ejecutivo de UPN y después de que Alzórriz planteara a la formación regionalista que se ahorrara la llamada al PSN.

"Llamaremos cuando nos parezca que tenemos que llamar, intentaremos sentarnos y hablar con el PSN y me parece un error y una actitud fea --decir que no llamen-- que la sociedad navarra rechaza. No puedes ir por la vida faltando al que no piensa como tú", ha asegurado.

Así, Javier Esparza ha señalado que las palabras de Alzórriz le parecen "una falta de respeto a la primera fuerza política, a miles de navarros que votan a UPN, a sus propios votantes". "Creo que por atender una llamada y ser educado no pasa nada, la política desde el odio, el rencor no aporta nada, ayer Alzórriz se retrató y espero que hayan reflexionado", ha asegurado.

Tras ello, Esparza ha dicho que "sorprende cómo el PSN insulta de manera miserable a UPN y corre a coger el teléfono cuando llama EH Bildu".

En todo caso, Javier Esparza ha considerado que la decisión sobre los pactos del Partido Socialista en Navarra la tomará el PSOE, no el PSN. "¿Cuándo ha tenido autonomía el PSN respecto a Ferraz? Suena a chiste. En 2019 autorizó Ferraz, en 2011 no autorizó Ferraz", ha dicho, para insistir en que esta vez la decisión también será del PSOE, "diga lo que diga el PSN, porque hay otros intereses".

Por otro lado, el presidente de los regionalistas ha rechazado la posibilidad de abstenerse para facilitar un Gobierno de María Chivite. "Tenemos 15 parlamentarios, el PSN tiene 11", ha indicado.

Javier Esparza ha explicado que, en la reunión del Comité Ejecutivo, se ha valorado que "UPN ha aguantado como primera fuerza en el Parlamento de Navarra" y han ganado poder municipal. "¿Nos conformamos con esto? Evidentemente, no. Estamos empeñados en participar de manera principal en el desarrollo de esta tierra a través de los ayuntamientos y del Parlamento", ha asegurado.

Además, Esparza ha recordado que el lunes emplazó al presidente Pedro Sánchez a que "aclarara si los acuerdos con Bildu iban a seguir en Navarra, si Chivite va a ser presidenta con Bildu". "Me parece fundamental. Estamos escuchando al PSN en el mismo discurso que en el año 2019. La realidad es que Bildu ha sido determinante en esto cuatro años y Chivite solo va a ser presidenta gracias a Bildu", ha asegurado, por lo que ha pedido a Sánchez que se posicione, advirtiendo de que "los acuerdos con Bildu no son gratis y en esta ocasión tampoco lo van a ser".

El presidente de UPN ha asegurado que "hay líderes del PSOE que no entienden los acuerdos con EH Bildu, que le están diciendo a Sánchez que no quieren más acuerdos con EH Bildu, que han pagado un precio muy alto en muchas Comunidades Autónomas por esos acuerdos, porque lo que se ha votado en estas elecciones autonómicas y municipales tiene mucho que ver con la política, ha sido un examen sobre los acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas, que le han penalizado de forma gravísima".

Finalmente, Javier Esparza se ha referido a la intención del PSN de negociar con Geroa Bai y Contigo Navarra un posible acuerdo para el Ayuntamiento de Pamplona, que necesitaría del apoyo de EH Bildu.

El dirigente regionalista ha recordado que el candidato de EH Bildu, Joseba Asiron, ha trasladado que esta opción "no tiene ninguna posibilidad de fructificar". "Ya está dicho todo", ha señalado, para afirmar que ve a la candidata de UPN, Cristina Ibarrola, como alcaldesa de Pamplona si el PSN "cumple la palabra" de no dar el cargo a EH Bildu.

Además, Esparza ha señalado que "lo que ocurre en Pamplona con EH Bildu como segunda fuerza se repite en Barañáin o Estella". "El PSN sabrá si le va a dar alcaldías o no a EH Bildu. Es algo relevante. Vamos a defender esa condición de primera fuerza y de lista más votada", ha subrayado.