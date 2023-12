Esparza (UPN) califica a los socialistas de "traidores" y "trileros": "Se nos está tratando como apestados"

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha calificado de "traidores" y "trileros" a los socialistas, después de que hayan acordado con EH Bildu una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, y ha dicho al PSN que no cuenten con la formación regionalista "para nada". "Se nos está tratando como apestados", ha censurado.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del pleno del Parlamento de Navarra, Esparza ha defendido el acuerdo alcanzado este miércoles por la ejecutiva de UPN para romper relaciones con el PSOE. Un acuerdo que "viene a recoger el sentir del principal partido político de Navarra" y que implica su abandono de la Federación de Municipios y Concejos de Navarra para conformar "una asociación de municipios donde nos sintamos respetados" y una moción de censura en la Mancomunidad de la Ribera Alta, presidida en estos momentos por el PSN.

"Se nos ha excluido de forma permanente de todos los ámbitos políticos de esta comunidad. Se nos está tratando como apestados. Nosotros no vamos a tolerar este sectarismo. No vamos a tolerar las posiciones que tanto el PSN como el resto de las formaciones políticas están teniendo con nosotros", ha afirmado Esparza.

El acuerdo de la ejecutiva contempla la ruptura también en el ámbito municipal, lo que implica a la localidad de Orkoien, "donde el PSN tiene un alcalde gracias a UPN". "Estamos compartiendo gobierno municipal. Lo vamos a abandonar", ha anunciado.

"A partir de aquí, el PSN tiene que saber que ha elegido el camino. El PSN tiene 11 parlamentarios de 50", ha destacado Esparza. En este sentido, ha afirmado que "el PSN ha elegido un camino de la mano de EH Bildu y esto lo que supone es que le va a dar poder municipal a EH Bildu" pero, además, "lo que supone es que Navarra va a estar en manos, a partir de ahora, de Geroa Bai y de EH Bildu".

"A nosotros que el PSN ni nos mire, ni nos pida apoyo, ni nos llame a ninguna reunión porque, desde luego, no vamos a estar. Creo que es un insulto a la sociedad navarra, creo que es una falta de respeto enorme a miles de navarros que han votado a UPN", ha censurado. "Creo que es levantar muros; los muros de los que hablaba Pedro Sánchez, pues aquí los está levantando María Chivite con Alzórriz, con Cerdán y con compañía. Creo que no es bueno para Navarra" y que "se lo podían haber ahorrado", ha criticado.

El presidente de UPN ha dicho que los socialistas "son traidores, mienten todos los días, mienten cada vez que hablan". "Se presentaron a las elecciones municipales diciendo que no iban a hacer alcalde a Joseba Asirón. Seis meses después hacen alcalde a Joseba Asirón", ha reprochado Esparza, que ha opinado que no se le dio la alcaldía a EH Bildu el 17 de junio porque "quizás Pedro Sánchez hoy no sería presidente".

"Son trileros, es de vergüenza, esto no es política, esto es otra cosa. Aquí vale absolutamente todo y a mí me parece escandaloso que hayan convertido la política en esto. Estos ni son socialistas, ni son progresistas, ni son absolutamente nada. Están mirando única y exclusivamente por su sillón, es un juego de poder", ha lamentado. "Están jugando con la vida de todos y con lo peor de la política, con la indignidad en la política. De forma permanente están en el insulto", ha criticado.

Frente a ello, ha resaltado que UPN va a trabajar para "recuperar" el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona en las próximas elecciones. "No vamos a bajar los brazos, se nos va a escuchar alto y claro y que el PSN sepa que con UPN no cuente a partir de ahora absolutamente para nada", ha sentenciado.

Preguntado si la situación en Pamplona se podría extender a otras localidades como Barañáin, Estella o el Valle de Egüés, ha contestado que depende del PSN. "Si quiere presentar mociones de censura, aunque dice que no, las presentará. Si quiere votar los presupuestos, los votará. Y si no quiere, no los votará. Ellos sabrán", ha señalado.

"Yo creo que hemos tenido una actitud tremendamente responsable, hemos intentado ayudar, hemos intentado entender cuál es nuestro espacio, cuál es nuestra posición en todos los sitios. Desde el Ayuntamiento de Pamplona se ha intentado llegar a acuerdos, ha habido un bloqueo permanente desde el inicio, ha habido una campaña de acoso y derribo contra la alcaldesa total y absoluto", ha reprochado.

Javier Esparza ha criticado, además, que "se han cruzado rayas también en lo personal para construir el relato de que no se podía gestionar; pero claro, no se puede gestionar porque tú te has puesto y has levantado un muro y no quieres llegar a ningún acuerdo". "Cuando se te pone un papel en blanco para alcanzar acuerdos presupuestarios y ni siquiera te quieres sentar, yo creo que con eso está dicho todo", ha subrayado. "El Partido Socialista ha decidido que EH Bildu tiene que decidir todo", tanto en Pamplona como en el Gobierno foral, ha añadido.

Javier Esparza ha opinado que "Navarra tiene que reaccionar. Y nosotros vamos a buscar esa reacción en la sociedad navarra". "Si quieren levantar el muro, pues ellos que levanten los muros que quieran, a nosotros no nos van a callar. No nos callaron en los peores momentos y desde luego no nos van a callar ahora. Las circunstancias y el contexto cambian y, por lo tanto, nuestra actitud también cambia", ha remarcado.

En este sentido, a preguntas de los periodistas, ha anunciado que UPN va a votar en contra de la reforma fiscal. "El contexto político es otro. Se nos está excluyendo, se nos está insultando, se nos está vilipendiando, se nos está intentando tratar como apestados. Parece que somos la peste", ha censurado.

"Que con nosotros no cuenten porque con nosotros no vamos a estar. Nosotros vamos a hacer control al Gobierno, vamos a hacer crítica a este Gobierno, haremos propuestas, pero desde luego no vamos a apoyar a este Gobierno en absolutamente nada de lo que presente", ha concluido.