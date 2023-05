Esparza (UPN) dice que llamará a Chivite para que "no se tomen decisiones en torno a Bildu" y "mejorar esta tierra"

PAMPLONA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN y candidato a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha asegurado este martes que llamará a la candidata socialista, María Chivite, para sentarse a hablar con ella con el fin de que "no se tomen decisiones en torno a Bildu" en Navarra y "para contribuir a mejorar esta tierra".

"Llegará un momento --en el que llamará a Chivite--, lo elegiremos nosotros, no lo va a elegir Alzorriz --dirigente del PSN--, él elegirá si quiere coger", ha dicho Esparza en rueda de prensa al término de la reunión del Comité Ejecutivo de UPN y después de que Alzórriz planteara a la formación regionalista que se ahorrara la llamada al PSN.

"Llamaremos cuando nos parezca que tenemos que llamar, intentaremos sentarnos y hablar con el PSN y me parece un error y una actitud fea --decir que no llame-- que la sociedad navarra rechaza. No puedes ir por la vida faltando al que no piensa como tú", ha asegurado.

Así, Javier Esparza ha señalado que las palabras de Alzórriz le parecen "una falta de respeto a la primera fuerza política, a miles de navarros que votan a UPN, a sus propios votantes". "Creo que por atender una llamada y ser educado no pasa nada, la política desde el odio, el rencor no aporta nada, ayer Alzórriz se retrató y espero que hayan reflexionado", ha asegurado.

Tras ello, Esparza ha dicho que "sorprende cómo el PSN insulta de manera miserable a UPN y corre a coger el teléfono cuando llama EH Bildu".

Por ello, el presidente de UPN ha deseado que "cuando llamemos, sean educados, que atiendan, que nos sentemos, y como personas civilizadas contrastemos los diferentes pareceres, cómo vemos esta tierra, el futuro, con mucha tranquilidad y con mucho respeto".

Por otro lado, ha rechazado la posibilidad de abstenerse para facilitar un Gobierno de María Chivite. "Tenemos 15 parlamentarios, el PSN tiene 11", ha indicado.

