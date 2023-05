Esparza (UPN) dice que "votar al PPN, Cs o Vox es hacer un regalo a Chivite y a Asiron"

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

El candidato de UPN a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Javier Esparza, ha trasladado este viernes al votante de centro-derecha que votar en las elecciones del próximo domingo a PPN, a Ciudadanos o a Vox "es hacer un regalo a María Chivite (PSN) y a Joseba Asiron (EH Bildu)".

Esparza, junto con la candidata de UPN a la Alcaldía de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha realizado declaraciones este viernes, último día de campaña, desde la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, el lugar, ha dicho Ibarrola, que "nos gustaría seguir ocupando como gobierno en Pamplona".

En su intervención, Esparza ha indicado que "el domingo se va a elegir o un gobierno del PSN con EH Bildu o un gobierno de UPN". "Ningún otro candidato o candidata aspira a la Presidencia del Gobierno foral", ha dicho, para afirmar que en Pamplona se elige entre Cristina Ibarrola o Joseba Asiron. "Para que Asiron no sea alcalde de Pamplona hay que votar a UPN y para que María Chivite no llegue a un acuerdo con Bildu y presida esta tierra hay que votar a UPN", ha expuesto.

El líder regionalista ha señalado que, durante la campaña, "nos hemos dirigido a los votantes socialistas, a los que María Chivite les dijo en 2019 que no iba a alcanzar acuerdos con Bildu y luego alcanzó acuerdos con Bildu". "Nos han manifestado estos años que se sienten engañados, que no van a apoyar, que no comparten esos acuerdos con EH Bildu", ha afirmado, para señalar que "ahora el PSN no engaña a nadie, es evidente que quiere un acuerdo con Bildu".

Esparza ha dicho estar "muy orgulloso" de UPN y ha agregado que será el partido "que va a volver a ganar las elecciones sin ninguna duda". "Nosotros aspiramos a conformar un Gobierno que sea sensato, que sea moderado, que vuelva a situar a Navarra donde nunca debió dejar de estar; queremos que Navarra brille con luz propia, que se le vea con envidia desde otras Comunidades, desde otras regiones europeas", ha señalado.

El líder regionalista, que ha comentado que UPN es el "único partido que toma sus decisiones en Navarra", ha manifestado que en UPN "ha habido cero casos de corrupción, somos gente honrada". Y ha pedido el voto a "todas aquellas personas de centro-derecha que nos votaron en 2019, a los socialistas que no quieren los acuerdos con Bildu, a esas personas que se sienten defraudadas por la gestión de este Gobierno, a las personas que se abstuvieron...". "Navarra merece un futuro mejor y pasa inexorablemente por la mano de UPN", ha apuntado.

Por su parte, Cristina Ibarrola ha manifestado que "Pamplona es hoy una ciudad mejor que hace cuatro años, más igualitaria y tiene los mimbres suficientes para acelerar, crecer y ser una ciudad referente". "Es la hora de Pamplona", ha comentado, para señalar que "una ciudad segura, vivienda y empleo" son tres aspectos fundamentales.

Ibarrola ha señalado que, en UPN, "estamos preparados" para construir "una mejor ciudad". "Nosotros nunca venderíamos Pamplona, nunca bloquearíamos proyectos buenos para Pamplona, nunca empobreceríamos Pamplona quitándole estatus y financiación", ha expuesto, para defender una ciudad "de la que podamos sentirnos orgullosos, que avanza, con servicios de calidad, con un gobierno facilitador y que respeta la libertad de la gente". "Una ciudad sin obsesiones identitarias, ni de banderas ni imposiciones de ningún tipo", ha afirmado.

Según ha dicho, un gobierno de la izquierda abertzale, que "solo sueña con nuevos Estados y naciones y se opone todo tipo de proyecto de progreso", "impondría un color gris a Pamplona". "Que no nos confunda su estrategia, en un campaña intentando suavizar su mensaje y esconder sus banderas; cambia la forma pero no el fondo", ha criticado.