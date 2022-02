Esparza (UPN), sobre si expulsarán a sus dos diputados: "Es una jugada rara que no puede permitir ningún partido"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha tachado este martes de "jugada rara" que los diputados de la formación, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, hayan votado en contra de la convalidación de la reforma laboral y que "no lo puede permitir ningún partido". Si bien estos han avanzado que no entregarán el acta de diputados, el dirigente navarro ha asegurado que van a estudiar lo que ha ocurrido par determinar si son expulsados.

Así lo ha sostenido en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, después de que este jueves los dos diputados de UPN no acataran la decisión de su partido y votaran en contra de la reforma laboral en la Cámara Baja.

"Vamos a analizar lo que esta ocurriendo. Es gravísimo, estoy tremendamente dolido más allá de lo personal porque la imagen no se ajusta a lo que es nuestro partido, a los valores y a los principios", ha señalado Esparza al ser preguntado acerca de si les van a expulsar del partido.

Ha asegurado que tienen un principio claro y es que es "cumplir con la palabra dada". Ha criticado que Sayas y García Adanero, además de saltarse la disciplina de voto, hayan "engañado a todos mintiendo" porque manifestaron que iban a acatar la decisión del partido.

El dirigente navarro ha señalado que lo que ha ocurrido es "inexplicable e inadmisible". "No querían en ninguno de los escenarios votar 'sí', pero no menos cierto es que UPN siempre ha respetado el diálogo social", ha apostillado en referencia a los motivos por los que la formación navarra se posicionó a favor de la convalidación del decreto. "Se merece un voto de confianza sin duda", ha añadido.

Preguntado acerca de por qué esperaron a la víspera para anunciar el sentido del voto de UPN, ha explicado que tenían dudas de si se iba a producir alguna modificación del texto si negociaban con ERC o PNV. "Es legítimo esperar al momento en que el partido quiera tomar la decisión", ha señalado Esparza, que ha insistido que querían tener el compromiso del Gobierno de que "dentro de tres meses no se iba a modificar".

Por el momento, Esparza no ha hablado con ninguno de los parlamentarios. "Ellos tampoco han intentado hablar conmigo", ha añadido Esparza, que ha pedido disculpas al PSOE por no haber cumplido su palabra. "Teníamos una palabra dada, no la hemos cumplido y hay que pedir perdón", ha zanjado.