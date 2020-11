ESPECIAL CANTORA 2: Pepi Valladares encubrió a Isabel Pantoja y se guardó fajos de billetes

MADRID, 21 (CHANCE)

Si la entrevista de Kiko Rivera el pasado viernes nos dejó completamente alucinados, lo que ha ocurrido hoy en el plató del especial de la herencia de Paquirri nos ha dejado impactados. Pepi Valladares ha hablado alto y claro y ha confesado, asegurado y desvelado por primera vez en televisión que encubrió a Isabel Pantoja en la investigación de la policía en el caso Malaya.

Cuando se produce el registro policial en casa de Isabel Pantoja por el caso Malaya, Pepi Valladares estaba en el hogar y en la habitación donde Isabel Pantoja tenía escondido dinero: "Yo sabía que en ese bolso había dinero, yo sabía donde estaba todo. Había una chica en la habitación con Isabel, Isabel me miró y dijo que quería ir al baño, la chica le acompaña al baño y yo ya sabía lo que tenía que hacer".

Pepi ha confirmado que encubrió a la cantante y escondió el dinero que tenía guardado la Pantoja en sus mallas para que no pillaran a Isabel Pantoja: "En ese momento yo llevaba como unas mallas y unos botines, solo con la mirada, yo sabía dónde estaban todas las cosas y yo les quise proteger. Yo cogí me lo metí aquí y aquí, me metí todo lo que había dentro del bolso. Yo bajé la escalera con un miedo. Lo que cogí fue dinero, fajos de dinero, en el mismo día del registro. Yo lo hice por la lealtad y el cariño que le tenía. Yo sé que eran fajos de dinero en paquetes. Se hace el registro, Isabel se queda descolocada porque fue un registro muy raro porque el salón no lo miraron. Bajé al salón y había mucha gente".

¿Qué hace Pepi Valladares con ese dinero? ella misma lo ha confesado: "Ella sabía que lo que yo llevaba no se lo iba a entregar a nadie. Cuando viene teresa pollo, me monté en un coche, quedamos en la mitad de la cala y yo le hice toda la entrega a teresa pollo".