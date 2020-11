ESPECIAL CANTORA 2: Teresa Rivera desvela el motivo por el que Isabel Pantoja le odia

MADRID, 21 (CHANCE)

Recordemos que hace años Isabel Pantoja arremetía contra Teresa Rivera públicamente y aseguraba que Paquirri se murió sin hablarse con su hermana por una discusión que tuvieron días antes. Hoy, la hermana del torero ha desvelado la verdad del cuento en el plató de Cantora: la herencia envenenada y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos cuando hemos sabido por qué discuten los dos hermanos.

Teresa Rivera ha empezado contando por qué se produce esa discusión con su hermano: "Yo sí me hablaba con mi hermano. Le piden a paco hacer una fiesta en cantora la hermandad del cristo de medicina celi y ellos no estaban allí y paco me dije que fuera yo a atenderles. Mis hijos me dicen que van a irse a bañar a la piscina, yo les digo que no vayan, que se queden aquí, claro pues se fueron. Juan el guarda les dijo que no se podían bañar, que no dejaban a nadie entrar. Juan tenía orden de que nadie entrase allí".

Entonces la hermana de Paquirri coge el teléfono y habla con su hermano porque no le parece nada bien que en la casa de su hermano no se puedan bañar sus hijos: "Yo le pregunté a Juán que por qué no les dejó entrar y me dijo que tenían orden de Isabel de que no podía entrar a nadie, le dije que la llamara y Juan me dijo que no llamaba a nadie. Yo no me podía quedar con eso y hablé con mi hermano, me pongo mal con él hablando, le dije menos bonito, él me decía 'tranquilízate que no ha pasado nada' yo le dije 'quién es el dueño de cantora, quién manda en cantora'. Me dijo que cuando viniera de América hablábamos y se arreglaban las cosas".

Entonces, Isabel Pantoja estaba al lado del torero cuando hablaba con Teresa Rivera y por eso siempre ha dicho que no se hablaban los hermanos: "Ella estaba al lado en ese momento que le dije muchas cosas a Paquirri. Me llama al día siguiente mi hermano y estuvimos hablando normal, porque nos podíamos decir de todo, pero nunca pasaba nada. No sé si intentó mediar, pero me imaginó que no. Por eso dice que no nos hablábamos. Él me decía 'hermana que eres mi hermana y mi madre' delante de ella y a ella se lo decía".