ESPECIAL CANTORA 2: Teresa Rivera sobre Kiko Rivera: "Lo he querido y lo querré siempre"

MADRID, 21 (CHANCE)

Kiko Rivera se sentaba hace una semana en el especial que hacían por la herencia de su padre y este viernes lo ha hecho Teresa Rivera, hermana de Paquirri y tía del dj. El hijo de Isabel Pantoja tiene claro que es el momento para estar más unido que nunca junto con sus hermanos y recuperar el tiempo perdido con sus tíos y la familia Rivera en general. Es por eso por lo que la hermana de Paco se ha emocionado muy y mucho hablando de su sobrino.

No sabíamos que Teresa Rivera y Kiko Rivera se habían visto hace años cuando el dj era pequeño, así lo ha contado la hermana del diestro: "Cuando él era pequeño, él iba mucho a los caños, iba a casa de unos amigos nuestros, un día estaba yo allí y pasó de largo. Al rato llega mi hijo Francisco y me dijo que estaba llorando por mi, fui a buscarlo y se abrazó a mí y me dijo 'como mi madre se entere, como mi madre se entere' y le dije que no se preocupara porque no tenía por qué enterarse. Luego le vi en el entierro de Carmen Ordóñez".

Teresa Rivera se ha emocionado y ha confesado que tiene muchas ganas de verle: "Hombre claro que tengo ganas, siempre las he tenido, lo he querido siempre y lo querré siempre, pregunto por él, es hijo de mi hermano y siento mucho cariño por él". En cuanto a cómo será el momento en el que se reencuentre con él, explica que: "Hombre yo si él viene nos veremos en Cádiz, si él llama para vernos en otro sitio, en otro sitio. El encuentro será emocionante, pero va a ser como si nos hubiéramos visto hace poco porque nosotros somos así".