ESPECIAL CANTORA 3: Silvia Pantoja asegura que perdió la amistad con José Luis Moreno por culpa de Isabel Pantoja

MADRID, 27 (CHANCE)

Silvia Pantoja se ha sentado esta noche en el tercer especial que se hace de la herencia de Paquiri y ha confesado por primera vez cuáles son los motivos que le llevaron a romper la relación con su prima Isabel Pantoja. O mejor dicho, los motivos por los que la cantante la dejó de lado y por lo que no volvió a saber nunca más de ella.

Una de las cosas que ha contado Silvia y que nos ha dejado muy sorprendidos ha sido el cambio radical que tuvo Isabel Pantoja cuando murió Paquirri: "Da un giro brutal. La muerte de Paco la hizo leyenda, empezó a hacer cosas muy feas. Obviamente Isabel Pantoja es un pedazo de artista, pero si no llega a haber esa unión sería una artista más, pero no con todo lo que conlleva ahora. Ella esto no lo sabe, vive en un mundo paralelo. Se convirtió en una persona muy inaccesible".

Pero no todo acaba ahí, ya que ha explicado cuál fue el motivo que hizo estallar a Isabel Pantoja y que le hizo dejar de tener relación con ella: "Yo tenía muchas ganas de salir con mi carrera, mi primo Chiquetete me había hablado de ir en sus espectáculos a cantar. Mi prima tenía otra idea conmigo, en aquella época cantaba Agustín ella quería que yo fuese de coro con Agustín y con Mari Paz. Cuando yo llegó a la cocina y le cuento la oportunidad de Chiquetete, me hace así y me dice 'cómo, pero si yo te tengo preparada para irte con Agustín'. Yo no me quería ir de coro y eso a ella le sentó muy mal y hasta entonces me hizo la cruz. Yo ya luego fue a verla al teatro a Madrid con la Reina y tal, y yo me sentí muy... No me echaron, pero me hicieron la cruz. La que me fui de allí soy yo".

Como no podía ser de otra manera, Silvia ha desvelado que Isabel Pantoja se portó muy mal con ella, como por ejemplo enemistándole con José Luis Moreno: "Llegan a oídos míos muchas cosas. Te va quitando amistades. Yo recuerdo que José Luis Moreno me tenía mucho aprecio, siempre me llevaba a sus programas y al poco tiempo veo que ella hace una amistad con él increíble, hasta tal punto que coincidimos en el casino de Madrid y yo quise hablar con José Luis Moreno y él me dio la espalda".