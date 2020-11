ESPECIAL CANTORA: Kiko Rivera arremete contra su tío Agustín Pantoja

MADRID, 14 (CHANCE)

Kiko Rivera está hablando de todos los miembros de la familia Pantoja sin pelos en la lengua y como no podía ser de otra manera, también lo ha hecho de la persona a la que siempre se refieren como Inombrable, Agustín Pantoja. Parece que la relación con su tío también se ha visto afectada y ¡atención! ha hablado como nunca antes lo había hecho de la persona que nunca se separa de Isabel Pantoja y que, para ojos de muchos, es el que envenena a la cantante.

El hermano de Chabelita empezaba diciendo sobre su tío que: "Hasta el 2 de agosto mi tío Agustín siempre ha sido una referencia de padre para mí, al que le he pedido consejos y demás. A sabiendas de que no tenía ni puta idea claro, porque a la vista está de cómo está mi madre, claro". Dejando claro que su madre no mueve ni un hilo sin que antes se lo consulte a su hermano, Agustín Pantoja.

El gordo ha salido cuando Kiko Rivera ha lanzado un mensaje que deja entrever lo que siempre se ha rumoreado en los medios de comunicación sobre su tío: "Sabes que yo no me callo, lo primero que tiene que hacer una persona es aceptar cómo es y una vez que aprendes a aceptar como eres, puedes ser feliz y no es malo, cada uno es como es y se respeta y se quiere a todo el mundo. Hay que aprender a respetar como eres, mi tío ha pecado de eso, creo que es un amargado y un infeliz".

Y por último, ha hablado de la relación de su tío y su madre, dejando claro que no es sana: "Tiene una sobreprotección tan enorme con mi madre, que su objetivo es 'mi hermana solo me escuche a mí', pues ya lo has conseguido. A mí mi madre me llamaba a las 3 de la mañana y yo iba, me llamaba para muchas cosas y yo iba para calmarla, era mi labor como hijo. Yo no les he visto discutir. Agustín no ha dejado a mi madre tener vida. Mi madre ha tenido especial devoción por mi tío Agustín, a mi tío lo he querido hasta el nova más, no te puedo decir que no le quiero, lo que sí sé es que no puedo perdonar. No puedo".

En cuanto a los rumores que han salido de Cantora que dicen que Kiko Rivera vive del apellido Pantoja, el dj le ha mandado un mensaje a su tío y a todas esas voces: "A mí mi tío me ha llegado a decir que por qué cantaba, si yo no sabía cantar... Llevo desde los 18 años viviendo en mi casa sin depender de mi madre, no como mi tío Agustín. Mi tío ¿dónde vive? ¿tú le ves trabajando? Que dejen de decir que soy un mantenido porque seguramente se estén mirando en el espejo".