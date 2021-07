Una espectacular María José Suárez reaparece tras su separación de Jordi Nieto

MADRID, 9 (CHANCE)

Instalada desde hace varias semanas en España tras su reciente separación matrimonial de Jordi Nieto, María José Suárez ha reaparecido públicamente en Sevilla en el que es su primer acto desde que finalizó su historia de amor con el padre de su hijo Elías y regresó a nuestro país después de varios años viviendo en República Dominicana.

La exmiss España, como no podía ser de otro modo, eligió un tema relacionado con la moda para enfrentarse a los medios de comunicación tras su ruptura, y ejerció de 'madrina' de la gala con la que la agencia de modelos de su íntima amiga Raquel Revuelta 'Doble erre', ha buscado en Sevilla a las nuevas promesas de la pasarela de nuestro país.

Espectacular y luciendo de un intenso bronceado, María José Suárez se mostró de lo más sonriente durante todo el evento, presumiendo de complicidad con amigos como Paco Cerrato, Cristo Báñez o la propia Raquel Revuelta, con los que la sevillana estaba deseando reencontrarse tras su reciente y sorprendente regreso a España.

Confesando que se encuentra "muy bien" y "muy contenta" con su vuelta a nuestro país, la modelo ha preferido sin embargo no entrar en detalles acerca de su separación de Jordi Nieto, una noticia sobre la que María José todavía no se ha pronunciado públicamente. Y así parece que va a seguir ya que, aun sin perder la sonrisa, ignora las preguntas relacionadas con su ruptura y no confira ni desmiente si hay posibilidades de reconciliación con el padre de su hijo Elías, con el que este mes de agosto hubiese celebrado su tercer aniversario de boda.