El espectacular ritmo de Chenoa para comenzar la semana

MADRID, 26 (CHANCE)

Al mal tiempo buena cara. Eso ha debido pensar Chenoa que, a pesar de las lluvias que nos está dejando este mes de abril ha decidido comenzar la semana regalándonos un espectacular baile que nos ha dejado boaquiabiertos; y no solo por su ritmo, que también, sino por el tipazo que del que presume la cantante, que en los últimos meses ha perdido bastante peso y luce un cuerpo fibroso y torneado en el que no encontramos ni un gramo de grasa. ¡Qué barbaridad!

Y es que, con un outfit no apto para cualquier tipo de siluetas - más bien, impensable para la mayoría de las mortales - Chenoa se ha marcado un sensual baile al ritmo de 'La bomba' de Ricky Martin para dar los buenos días a sus seguidores , consiguiendo subir la temperatura con el vaivén de sus caderas, enfundada en un ajustadísimo pantalón de cuero negro.

Una prenda que ha combinado con botines de tacón, un cortísimo top con cuello halter - con el que ha presumido de abdominales - y una de sus características gorras, completando así un look total black con el que Chenoa nos ha dejado ver el efecto que el deporte y la alimentación saludable han tenido en su físico.

Aficionada a la comida sana y 'adicta' al yoga y a los entrenamientos aérobicos desde que comenzó la pandemia, la triunfita ha perdido bastantes kilos en los últimos meses. Y a pesar de que antes poseía un espectacular cuerpo que hacía suspirar a más de un@, ahora luce una figura muy tonificada en la que, además de apreciarse sus abdominales, no encontramos ni un gramo de grasa.

En un momento de gran tranquilidad, Chenoa ha vuelto a cancelar su boda con Miguel Sánchez Encinas a causa de la crisis del Covid y, a pesar de vivir su momento más dulce al lado del médico, prefiere esperar a que termine la pandemia para vivir el enlace de sus sueños con las personas que quiere.

Una lista de invitados en la que a buen seguro no estará su padre, que reside en Argentina y que hace tan sólo unos días salía públicamente pidiendo ayuda económica a su hija - con quien no tiene relación hace décadas - puesto que su situación es muy complicada, rozando prácticamente la indigencia. No sabemos si Chenoa habrá reaccionado a esta llamada desesperada de auxilio de una persona que, a pesar de tratarse de su padre biólógico, no se preocupó jamás por ella hasta que saltó a la fama con Operación Triunfo.