Esperanza Aguirre (PP) apoya a Díaz Ayuso en su apuesta por "intentar al menos" la ilegalización de EH Bildu

Dice que hay asociaciones de víctimas, "que reciben subvenciones del Gobierno Vasco, y que lo único que hacen es meterse con el PP"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha mostrado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en su apuesta por "intentar al menos" la ilegalización de EH Bildu y ha censurado que haya algunas asociaciones de víctimas, "que reciben subvenciones del Gobierno Vasco, y que lo único que hacen es meterse con el PP".

Por otro lado, ha acusado a Pedro Sánchez de querer "cambiar la Constitución por la puerta de atrás" y ha advertido que el presidente del Gobierno "está decidido a hacer cualquier cosa para seguir en el cargo, lo que es "un peligro enorme".

Aguirre ha participado este viernes en Leioa en un acto político junto al presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y el candidato a la Alcaldía, Jon Albisu, quien ha desgranado su propuesta para crear un Polo de Desarrollo para retener el talento joven y autóctono de Bizkaia.

En su intervención, Aguirre ha manifestado que el actual es "un momento delicadísimo de la historia de España" y ha señalado que le presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene "muy poco respeto por la separación de poderes".

"Ya sabemos lo que ha hecho con el Tribunal Constitucional y lo que pretende hacer con el resto de la judicatura", ha criticado, al tiempo que ha advertido de que también se vulnera la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo".

Según ha indicado, se sufre así "un espectáculo" cuando en el Congreso de los Diputados, la presidenta de la Cámara baja "consiente" cada semana que Pedro Sánchez "no conteste a ni una sola pregunta de la oposición". "Encima legisla por decreto; lleva más de 200 decretos leyes", ha indicado, al tiempo que ha incidido en "los disparates de leyes" que han supuesto la ley de Memoria Democrática, la ley del sólo sí es sí o la ley trans".

Asimismo, ha rechazado que el aborto sea "un derecho" y ha argumentado que el Tribunal Constitucional no está para "adjudicar derechos" y por ello "se ha excedido en su función de decir si una ley es constitucional o no".

"Esto es así porque su presidente, Conde Pumpido es el Torcuato Fernández Miranda de Pedro Sánchez. Fernández Miranda pasó de la dictadura a la democracia, de la ley a la ley, y Conde Pumpido va a pasar de la democracia a la dictadura, de la ley a la ley... y no le importa", ha indicado, para añadir que Pedro Sánchez "está decidido a cambiar la Constitución por la puerta de atrás" lo que supone "un peligro terrorífico".

A su entender, cuando los independentistas catalanes planteen un referéndum se dirá inicialmente que es consultivo y "Conde Pumpido dirá que es perfectamente legal y así con todas las cosas".

"El proyecto de Sánchez es un proyecto que pretende permanecer en La Moncloa y en el Falcon todo el tiempo que sea posible y a cualquier precio. Está decidido a hacer cualquier cosa para seguir siendo presidente del Gobierno y esto es un peligro enorme para todos los españoles. Si gobierna la próxima legislatura se harán diferentes republiquetas que serán aceptadas por Conde Pumpido", ha sostenido.

Por todo ello, ha considerado que las próximas elecciones del 28 de mayo suponen una "piedra en el camino de Sánchez para quedarse permanentemente en el cargo de presidente". "Hay que vencer al PSOE en todos los territorios de España", ha enfatizado.

Por último, se ha referido a la polémica surgida por la presencia de personas condenadas por su vinculación con ETA en las listas de EH Bildu y se ha mostrado partidaria de aplicar la ley de Partidos Políticos para ilegalizar a la coalición soberanista.

"Ha habido una denuncia y en menos de 12 horas la Fiscalía, un órgano que hace lo que manda el presidente del Gobierno, ha contestado que no, que no hay ninguna razón y que es un partido democrático cuando no le hemos preguntado eso sino si se les puede ilegalizar", ha añadido.

En este sentido, se ha mostrado de acuerdo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que "al menos se intente" la ilegalización de EH Bildu, algo que ya han hecho las asociaciones de víctimas.

No obstante, ha reconocido que también hay asociaciones de víctimas "que dicen lo contrario y que lo único que hacen es meterse con el PP". "Alguna de ellas, he mirado la cantidad de subvenciones que reciben y resulta que es así. Reciben una cantidad de subvenciones del Gobierno Vasco que no me extraña que digan cualquier cosa", ha finalizado.

ITURGAIZ

Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que ha calificado a Esperanza Aguirre de "gran referente", ha destacado que el PP va a ganar las próximas elecciones municipales y autonómicas en España del próximo 28 de mayo.

Tras lamentar que los jóvenes y su talento se vayan de Euskadi, lo ha atribuido al "nacionalismo obligatorio" y al hecho de que se imponga el euskera, no se bajen los impuestos y a que la vivienda y los alquileres sean "de los más caros de España".

"El PNV hace una sociedad subvencionada para los del batzoki y que nadie se olvide lo que pasa en Osakidetza, que ha pasado de joya de la corona a bisutería barata... Modelo PNV también es el caso De Miguel y cuando imponen la 'omertá' en su corrupción en Euskadi", ha censurado, al tiempo que ha denunciado el "ataque a empresarios" cuando estos piden el modelo fiscal de Isabel Díaz Ayuso.

Del mismo modo, Iturgaiz ha denunciado "el modelo EH Bildu, modelo de ETA, que va con el sello de ETA en estas elecciones". "Todos lo habéis visto, la ignominia, lo repugnante, 44 criminales de ETA en sus listas. Ahora dicen que quitan a siete, lo veremos. Pero quedan aún 37 criminales de ETA y van con las siglas y el logotipo del hacha y la serpiente", ha advertido.

En este contexto, ha lamentado la postura de la Fiscalía General del Estado respecto a que Bildu es "un partido democrático". "Error. Podrá decir que es legal porque así lo quisieron algunos jueces, no todos. Pero decir que es democrático es una tomadura de pelo a los vascos y al resto de los españoles", ha añadido.

Por último, ha asegurado que los comicios del 28 de mayo son unas elecciones para acabar también "con el sanchismo y el nacionalismo obligatorio. "Es la meta volante para la gran meta final que serán las elecciones de diciembre", ha finalizado.