Espín (PSRM): "40 años después, la educación queda en manos de los defensores de la censura y el pensamiento único"

MURCIA, 4 (EUROPA PRESS)

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Espín, ha denunciado que "la deriva ultraderechista a la que nos somete López Miras ha convertido a la Región de Murcia en la vergüenza nacional".

"Mientras en el resto de comunidades y países de nuestro entorno ponen coto a la ultraderecha, aquí les abrimos las puertas de las instituciones, blanqueando sus peligrosos postulados", ha indicado, y remarca que esto supone "una ruptura con el criterio común y consensuado de no repetir la historia".

"Cuarenta años más tarde, la educación de nuestros niños y jóvenes queda en manos de los defensores de la censura y el pensamiento único. Y esto no es anecdótico. Supone un duro golpe a todo lo que hemos construido juntos durante las últimas décadas y a nuestro modelo de sociedad democrática", ha añadido.

Espín defiende que desde el PP "quieren blanquear sus posiciones ideológicas extremistas, por puro interés partidista, pero los herederos del fascismo lo tienen claro, han venido a cargarse el modelo empezando por los cimientos".

El diputado socialista ha recordado que la educación es un derecho universal y un bien público y, como tal, nuestra mayor garantía de libertad. "Venderla a quienes tienen como premisa acabar con ella, es vender el futuro y las oportunidades de decenas de miles de jóvenes. Ese es el precio que López Miras nos ha hecho pagar por continuar en San Esteban".

"Tenemos una de las mayores tasas de fracaso y abandono escolar temprano, unos índices de desigualdad vergonzantes, un modelo educativo semipresencial que está acabando con las expectativas de miles de alumnos y alumnas y una educación pública desmantelada. Es la marca PP de 26 años de desidia educativa. Ahora entregan la Educación a los ultras con el compromiso de acabar con la libertad de cátedra en las aulas y de cercenar el derecho del alumnado a una educación plena. Ese, y no otro, es el espíritu del pacto de la vergüenza, del que solo podemos esperar el caos", asevera.

En su opinión, la Región de Murcia "no merece este descrédito, este ataque sin parangón a nuestro bien más preciado. No merecemos ser el hazmerreír de Europa, que nos mira escandalizada por este atropello"En el PSOE no cesaremos en la lucha por garantizar una educación pública libre y de calidad, alejada de vetos e imposiciones ideológicas. Nos encontrarán de frente. Han tocado lo intocable", ha finalizado.