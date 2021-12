Espinosa de los Monteros acata la decisión del Supremo pero la distingue de otras condenas a diputados de Podemos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este martes que acata la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a pagar una deuda derivada de las obras de su chalet, aunque ha defendido que "no tiene nada que ver" con las penas impuestas a otros diputados.

"Se trata de algo tan sencillo y tan frecuente en el mundo de la construcción como un procedimiento de discrepancias por precios contradictorios", ha resumido tras conocer que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido su recurso y confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó en 2019 por no haber hecho frente al pago de 63.183 euros que debía a una empresa de reformas por las obras que realizaron en su chalet.

En este sentido, ha recordado que ya ha explicado el caso en anteriores fases del procedimiento judicial, pero ha vuelto a dar su versión y justificar que el caso obedece a un desacuerdo sobre unos pagos. "El procedimiento ha continuado, ha llegado Supremo y cuando ha llegado al último momento lo que toca es pagar y ya está", ha asumido.

Y aunque cree que el caso no hubiera llegado tan lejos si no hubiera sido él el protagonista, ha asegurado que no va a quejarse, acata la decisión y la responsabilidad de pagar la parte que indica la sentencia. "El 25 por ciento de lo que se me pedía de muy mala fe", ha concretado.

Lo que sí ha querido rechazar es que esta condena se pueda comparar con otros casos de condenas "por lo penal" y penas de inhabilitación. "No es mi caso y no se parece remotamente a mi caso", ha subrayado.

"No tiene nada que ver con otros casos, viene de muy atrás, es de origen mercantil y nada tiene que ver con auténticos delitos condenado por vía penal de partidos que están llenos de delincuentes", ha insistido.