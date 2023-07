Espinosa de los Monteros apela al "voto seguro y útil" a Vox para "sacar a Sánchez y cambiar sus políticas"

Lamenta que PP "no haya entendido todavía que no se puede estar ofreciendo pactos a Sánchez si lo que queremos es acabar con Sánchez"

MÁLAGA, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha afirmado este sábado que "solo quedan ocho días de padecer el sanchismo; ocho días para acabar con una de las peores páginas de la historia reciente de la política española" y ha apelado al voto "útil" y "seguro" a Vox, "que no va a decepcionar a los votantes que quieren sacar a Pedro Sánchez --presidente del Gobierno-- y cambiar sus políticas".

De igual modo, ha asegurado que "si la suma de votos del PP y Vox da 176 o más --escaños--, aunque el PSOE gane las elecciones, si es por Vox el PSOE no gobernará España, y no entendemos que el PP se empeñe en ofrecerle el Gobierno al PSOE si saca solo un escaño más".

Así lo ha señalado en un acto en Málaga, donde ha agregado que en los días que restan de campaña del 23J se van a "afanar por hacer llegar el mensaje de Vox a toda España", pero "también tenemos ocho días para que los españoles reflexionen acerca de qué quieren hacer el próximo domingo".

"Ofrecemos un cambio de rumbo, una alternativa muy distinta de la propia alternancia que otros quieren", ha señalado, al tiempo que ha dicho que "nos preocupa mucho que el PP no haya entendido todavía que no se puede estar ofreciendo pactos a Pedro Sánchez si lo que queremos es acabar con Pedro Sánchez".

Al respecto, ha incidido en que "más allá de acabar con Sánchez, tenemos que acabar también con las políticas de Sánchez". A su juicio, "no es suficiente cambiar de rostros, no es suficiente cambiar de partido, tenemos que cambiar también las políticas que han traído la ruina a toda España y a sitios como Málaga".

Por tanto, ha señalado, "necesitamos un cambio de rumbo, un cambio de políticas para que sitios como Málaga tengan agua", aludiendo a la propuesta de su partido de un plan hidrológico nacional "que garantice que zonas como la Axarquía tengan agua suficiente y no se tenga que someter a los cortes de agua que ya están presentes". "Un agua que tiene que llegar a los agricultores, que tiene que garantizar el turismo de Málaga y de toda España", ha continuado.

Así, ha incidido en que el 23J "tenemos una oportunidad todos para hacer un auténtico cambio de rumbo". En este punto, se ha referido a aquellos "estén llamando al voto útil, intentando concentrar el voto de aquellos votantes que no están cómodos con cierta opción, tienen que saber que el riesgo es que en algunas provincias Vox tiene que competir con otros partidos, como puede ser el caso de Sumar, y puede suceder, como ha sucedido alguna vez, que un exceso de concentración en votos del PP pueda dejar atrás a Vox en algunas provincias, dando paso no al PP, sino a Sumar o, incluso, al PSOE".

Por lo tanto, ha apelado "al auténtico voto útil, al voto seguro, al que seguro que no va a decepcionar a los votantes que quieren sacar a Pedro Sánchez y cambiar sus políticas".

Ha defendido el voto a Vox como el que es "seguro no le va a ofrecer pactos a Pedro Sánchez", insistiendo en que "si la suma de votos de PP y Vox da 176 o más, aunque el PSOE gane las elecciones, si es por Vox, el PSOE no gobernará España y no entendemos que el PP se empeñe en ofrecerle el gobierno al PSOE si saca solo un escaño más, si nosotros somos capaces de sumar 176 o más".

Por ello, ha afirmado que el domingo, 23 de julio, "tenemos una enorme oportunidad. Esperamos que la gente vote lo que de verdad importa, que voten con sentido común y, por tanto, el 23J, que hagamos presidente Santiago Abascal", ha concluido.