Espinosa de los Monteros avisa que se sancionó a Polonia y a Hungría "por mucho menos" de lo que pasa en España

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha avisado este martes de que "por mucho menos" de lo que está pasando en España se ha sancionado a Polonia y a Hungría a la vez que ha apuntado que la vía para frenar la "deriva totalitaria" del Gobierno es una moción de censura.

"Recuerdo que por mucho menos de lo que está pasando en España se ha sancionado a Polonia y a Hungría, cosa que no queremos que suceda. No queremos que sancionen a España, pero sí queremos que ejerzan presión para que se frene la deriva totalitaria de este Gobierno, y todo eso se hace de manera muy más visible por una moción de censura", ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Espinosa ha señalado que si la situación es tan grave como así lo advierte el PP, hay que utilizar todas las herramientas disponibles. "La moción censura es una herramienta que está diseñada para esto para momentos tan graves", ha añadido el dirigente de Vox, que rechaza la justificación del PP por la que descartan la moción de censura aludiendo a la falta de votos para sacarla adelante.

"Si eso fuera así, entonces no presentaríamos aquí ninguna proposición de ley, ninguna PNL, ninguna iniciativa, ninguna de las iniciativas que presentamos a diario. Ya sabemos que no vamos a ganar, pero hay que dar esas batallas aunque se pierdan, aunque se pierda numéricamente, porque se pueden ganar políticamente", ha enfatizado.

El parlamentario de Vox ha asegurado que si el PP no presenta la moción, ellos van a cumplir con su responsabilidad, aunque todavía no pueden adelantar una fecha. "En este momento hemos puesto en marcha los primeros mecanismos, las primeras conversaciones. Queremos encontrar una persona de consenso y será en el futuro cercano, pero todavía no estamos en condiciones de decir cuándo", ha apostillado.

"ES UN GOBIERNO ILEGÍTIMO"

Espinosa ha puesto en valor la "triple labor" que ejercen desde la oposición a este Gobierno que "está haciendo cosas que no había planteado en campaña electoral", ha criticado. "Por eso hemos dicho desde el principio de legislatura que es un gobierno ilegítimo, porque ha hecho cosas que dijo que jamás haría", ha reprendido.

Así las cosas, sobre la velocidad con la que el Gobierno está aprobando leyes en los últimos meses, Espinosa sostiene que "lo que parece bastante claro" es que todo esto va "hacia la promulgación del referéndum de independencia de Cataluña tolerado por el Gobierno y con unas cifras realmente llamativas". "Eso es lo más grave a lo que estamos apuntando con este Gobierno", ha zanjado.