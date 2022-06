Espinosa de los Monteros lamenta que "la cultura del subsidio ha machado la competitividad"

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, afirmó este sábado, en su visita a la provincia de Almería, para conocer de primera mano la situación de los vendedores ambulantes así como de los profesionales del turismo del municipio de Vera, que "la cultura del subsidio ha machacado la competitividad. Han creado a jóvenes dependientes, desincentivados, que no ven ningún horizonte".

"Esta mañana he hablado con Paco que me decía que no podía más después de años trabajando. Que no puede más con impuestos ni con más trabas. No tiene manera de encontrar una persona que quiera trabajar", ha sostenido Espinosa de los Monteros, según una nota de este partido.

El diputado ha tenido la oportunidad de visitar varios comercios de Roquetas, una zona en la que la inseguridad se ha multiplicado a causa de la masiva inmigración ilegal.

"Ley y orden. Venía caminando por calles que hace unos años conocí y que ahora no son seguras. Un poco más allá hay una zona que ahora se llama 'no-go', zonas a las que no se puede ir porque es demasiado inseguro", ha subrayando recordando la falta de efectivos policiales que sufre el municipio o la aparición ya no de narcopisos, sino de narcobloques.

Espinosa de los Monteros ha asegurado que el domingo 19 de junio llegará el auténtico cambio real a Andalucía propiciado, en parte, por el votante que siempre ha apostado a la izquierda y que ahora le dará una oportunidad a Vox.

"Gente trabajadora, gente humilde y gente currante que han visto que ya no les representan. No podemos defraudarles.No nos podemos permitir ese lujo", ha insistido.

"TIEMPOS DEL CAMBIO REAL, NO DEL CAMBIAZO DE LAS MISMAS POLÍTICAS"

El cabeza de lista de Vox por la circunscripción de Almería a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio, Rodrigo Alonso, ha destacado el trabajo que se está haciendo durante estos últimos meses y afirma que se avecinan tiempos de cambio real, "no del cambiazo de las mismas políticas y de lo mismo de siempre. Es una semana decisiva, hemos hecho un gran esfuerzo, ya hemos visitado más del 80 % de los municipios de toda Almería".

Ha añadido que "cuando alguien de Vox cuenta los problemas de Almería no es porque se lo han contado, sino porque han acudido y lo han vivido con ellos".

El candidato al Parlamento de Andalucía ha señalado que "el bipartidismo murió, ha nacido la alternativa Vox, quien defiende a sus agricultores y a todo el sector primario", ya que "cuando veáis un círculo de colores, representa una agenda globalista como es la Agenda 2030 que quiere condenar al sector primario de Almería y que nos quiere dejar sin agua".

Alonso ha recordado las palabras de la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. "Dice Crespo que va a cerrar los pozos que hay en el campo de Níjar, y que la sustitución de esos pozos es agua desalada. Con Macarena Olona en San Telmo no vamos a permitir que eso ocurra".

La formación denuncia que hay 5.000 hectáreas de cultivo pertenecientes a explotaciones familiares en peligro.

"Al agricultor le dicen que es poco más que un terrorista climático solo por realizar su trabajo, lo dicen los ecologistas de salón que no saben distinguir un huevo de una castaña. Qué nos van a contar a nosotros lo que es el ecologismo que hicimos de un desierto la huerta de Europa. Que Almería, sin la ayuda de nadie, ha dado de comer a media Europa. No vamos a aceptar lecciones de nadie", ha afirmado Alonso.

Alonso ha pedido que el domingo 19 de junio salga todo el mundo a la calle a votar en libertad, "para que Macarena Olona sea presidenta de la Junta de Andalucía. Porque Vox apuesta por nuestros agricultores, lucha contra el reetiquetado, por el Plan Hidrológico Nacional, y por la seguridad, para que nuestras hijas no tengan miedo de pasear por estos barrios cuando el sol cae".