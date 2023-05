Espinosa de los Monteros: "La papeleta de Vox no va a servir para llegar a ningún acuerdo con el PSOE"

Advierte al PP que cualquiera que quiera contar con sus votos tendrá que "respetar" a sus votantes

VALENCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha advertido este jueves en Valencia que el próximo domingo "la papeleta del PP posiblemente sirva para llegar a acuerdos con el PSOE" y al respecto ha recalcado: "Lo que es seguro es que la papeleta de Vox no va a servir para llegar a ningún acuerdo con el PSOE".

Espinosa de los Monteros, acompañado por el candidato a la alcaldía de Valencia, Juan Manuel Badenas, ha realizado estas declaraciones antes de visitar los puestos del Mercado Central.

Asimismo, ha destacado que Valencia es "una de las comunidades donde creemos que puede haber un cambio" y preguntado al respecto por si exigirán al PPCV entrar en el Consell para darles su apoyo, ha señalado: "Cualquiera que quiera contar con los votos de Vox, tendrá que respetar a los votantes de Vox".

En esta línea, ha señalado que si Vox no logra la mayoría absoluta allí donde se presenta este domingo tendrá que "alcanzar acuerdos con aquellas fuerzas menos lejanas a nuestras posiciones" y por ello ha pedido "claridad" al resto de partidos.

"Es el momento de que todos los partidos expliquen con claridad qué intenciones tienen y el PP estos días está siendo bastante claro, esto hay que agradecérselo, diciendo que quiere tender la mano primero al PSOE y luego ya veremos si a alguna otra fuerza".

Frente a ello, ha asegurado que "es seguro que la papeleta de Vox no va a servir para llegar a ningún acuerdo con el PSOE: Ninguna de las ideas de la izquierda, las represente el PP o el PSOE, Bildu o Compromís, Podemos o Más Madrid, los socios de los que están haciendo trampas en Melilla, tienen nada que hacer cuando uno coge la papeleta de Vox".

PACTOS POSELECTORALES

Preguntado por si gana el PPCV las elecciones en la Comunitat Valenciana sin mayoría absoluta Vox le exigirá entrar en el Consell para darle su apoyo, ha replicado: "Las elecciones no se han producido y no se puede saber si en algún sitio estaremos en condiciones de generar una alternativa de Gobierno". En cualquier caso, ha apuntado que Vox no ha venido a "sustituir unas caras por otras o unas siglas por otras, hemos venido a reconstruir España, todo lo que la izquierda ha destruido".

Por ello, ha apuntado que "en aquellas localidades en las que los electores les coloquen en una posición de poder generarse ese cambio, y tenemos enorme esperanza de que eso suceda en Valencia, si eso se produce, lo que sabemos seguro es que cualquiera que quiera contar con los votos de Vox, tendrá que respetar a los votantes de Vox".