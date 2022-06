Espinosa (Vox): "La de complejos que se van a terminar este domingo" en Andalucía

VÉLEZ MÁLAGA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha participado en un acto en la localidad malagueña de Vélez-Málaga con motivo de las próximas elecciones andaluzas del 19 de junio y ha asegurado que "es el momento de un cambio real" en Andalucía. 'La de complejos que se van a terminar este domingo', ha señalado.

Espinosa se ha reunido en la mañana de este lunes con agricultores y con los miembros de una cooperativa hortofrutícola, según han indicado desde la formación en un comunicado. "Me decían que llevan 20 años diciendo que iban a traer el agua y todavía no lo han resuelto. Necesitamos un Plan Hidrológico Nacional sin complejos", ha manifestado.

Ha insistido en que "si crees en el sector primario no vas a tener ningún problema pero si tienes miedo de lo que diga la izquierda o los ecologistas entonces jamás llegará el agua". "Y eso que hay agua de sobra", ha añadido.

Al respecto, ha recordado que uno de los agricultores le ha comentado que "no le han podido canalizar el agua porque durante el informe encontraron un sapo". "Hay que salvar la vida del sapo pero no salvan la vida de los agricultores malagueños", ha subrayado en el comunicado.

"El problema de la izquierda es que llevan 40 años con su relato de miseria y el PP se lo ha comprado porque tiene miedo a la izquierda, a los sindicatos, a los medios de comunicación... Los 'progres' de todos los partidos son iguales y es el momento de un cambio real", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que la intención es "facilitar la vida en vez de complicarla, que ya es bastante".

En esta línea, el candidato número uno de Vox por Málaga al Parlamento andaluz, Antonio Sevilla, ha insistido en que el problema del agua no es que no haya agua para abastecer a todos, "el problema es que no se han tomado las medidas necesarias para construir infraestructuras para llevar el agua de donde hay a donde se necesita".

"En Vox no vamos a parar hasta que se deje de estigmatizar a nuestros productores y no vamos a parar hasta derogar todas y cada una de las leyes de la izquierda que atacan directamente a nuestro sector primario", ha asegurado.

Ha insistido en que "la España rural necesita que se alivien las trabas burocráticas para que puedan desarrollar su actividad, necesitan que se le bajen los impuestos a los carburantes y que, sobre todo, esos impuestos reviertan en nuestro campo, no en el bolsillo de los políticos que han condenado a esta forma de vida".