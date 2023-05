Espinosa (Vox) señala que la papeleta del PSOE es "la del socio de ETA"

BADAJOZ, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha subrayado que el próximo 28 de mayo quien coja una papeleta del PSOE, ya sea para unas autonómicas o para unas municipales, "está cogiendo la papeleta del socio de ETA".

Espinosa de los Monteros ha señalado sobre el Partido Socialista, "ni obrero ni español", que está pactando con Bildu, así como poniendo a dicha formación "en la dirección del Estado", y "nadie le rechista" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "tampoco" el extremeño Guillermo Fernández Vara.

Así, ha ahondado en que "Bildu es quien manda en España hoy" y en que no se presenta a las elecciones en Extremadura, "pero tiene un socio de gobierno que sí que se presenta" y "el socio de Bildu que se presenta en Extremadura se llama Partido Socialista".

"Y el que se presente con esas siglas es socio de Bildu, socio de los terroristas, no hay ninguna duda, y el que les vote, el que les vote es cómplice porque ya no se puede decir que no se sabía", ha remarcado, para señalar igualmente que en algún pueblo del País Vasco el que coja la papeleta del PP se va a encontrar en sus listas también "literalmente, no es una metáfora" a exportavoces de Bildu de ese mismo pueblo. "El día que Vox haga eso, yo me voy".

Así lo ha señalado durante su intervención en el acto 'Vota seguro' en Badajoz ante unas 200 personas y junto al candidato a la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo; el candidato al Ayuntamiento de Badajoz, Marcelo Amarilla; y el presidente provincial de Vox en Badajoz, Gonzalo Pozo, donde el portavoz del Vox ha remachado que su grupo parlamentario en el Congreso va a instar a la ilegalización de Bildu "por incumplir la ley".

A este respecto, ha aludido a que "hasta ahora" les han llamado "filoterroristas" pero se han quedado "cortos", porque "ahora ya son terroristas condenados", y no van a permitir que se presenten a las elecciones "sin que no haya consecuencias".

También ha hecho hincapié en que tiene "mucho interés" en ver qué votan "esta vez" PSOE, PP y "todos los demás" porque "todos en esta legislatura ya han votado dos veces, dos, en contra de ilegalizar a los partidos que no cumplen con la ley y que quieren romper en España".

Espinosa, que ha agradecido la invitación a "Badajoz, Extremadura" en alusión, sin citarlo, al lapsus del líder del PP Alberto Núñez Feijóo en un acto este jueves en la capital pacense, ha agregado que "la verdad es que no es difícil confundirse cuando uno está todo el día de un sitio a otro" y "sobre todo cuando uno está constantemente cambiando de ideas como están algunos".

LO IMPOSIBLE

En relación a Vox, ha destacado su evolución, cómo hace cuatro o cinco años "por supuesto hace nueve era absolutamente imposible llenar un auditorio y una sala como esta" o el número de diputados alcanzados, 24 en abril del 19 o hasta 52 en noviembre de ese año "cosa que era absolutamente imposible", al hilo de lo cual posteriormente ha remarcado que se está a 15 días de las elecciones del 28M "y hoy es absolutamente imposible", ha trasladado a Ángel Pelayo, "que saquemos al Partido Socialista del gobierno de la Junta de Extremadura después de 40 años".

"Absolutamente imposible, pero si vosotros queréis también lo vamos a conseguir el 28 de mayo", ha ensalzado Espinosa, que sabe que "parece imposible", pero que "también era imposible que Vox se constituyera en la primera fuerza constitucionalista en Cataluña": "imposible, y en las elecciones catalanas del año pasado lo conseguimos con Ignacio Garriga al frente que, por cierto, acabará ganando las elecciones en Cataluña, aunque os parezca imposible lo vamos a hacer".

Del mismo modo, ha incidido en que lo que hay que cambiar "es mucho", y hay que hacer "un ajuste muy serio" y no lo van a conseguir si no tienen mayoría absoluta, algo que "parece difícil" y ante lo que ha asegurado que la "única manera de que se empiece a ver cambios de verdad", "estructurales", y que "no son fáciles", así como cambios de mentalidad y culturales, "es empezar a dar la batalla todos los días, la batalla cultural a diario". "Y eso es lo que viene a hacer Vox cada día y todos los días de nuestra vida", ha incidido.

En clave regional, Espinosa ha resaltado a los asistentes que si trae declaraciones "de unos y otros" es "imposible" que distingan al PP del PSOE, y que no sabrían decir, si pone un texto, si está hablando de la 'popular' María Guardiola, o de Vara, aunque "a lo mejor" este último "es incluso un poco más conservador", tras lo que ha sostenido que "una cosa es hacer lo de siempre que es el PP, ser el PSOE con 10 años de retraso" y otra "que vengas a adelantar por la izquierda, que eso es lo que quiere hacer María Guardiola con Extremadura".

ÁNGEL PELAYO

Por su parte, Ángel Pelayo ha comenzado su intervención destacando que se trata del primer mitin de la campaña y que ya pueden decir "vota a Vox". "Y lo decimos con la boca llena, hay que votar a Vox", ha remarcado, junto con que hay que votar a dicha formación y es "necesario" el cambio que propone a España porque Vara "lo ha dicho ya, va a pactar con los comunistas si es necesario, para conservar el poder en la Junta de Extremadura".

"Todos estos disparates que estamos viendo día a día y que vemos lejanos 'porque bueno el Gobierno de Madrid y tal", ha continuado, "se van a ver reflejados ya, directamente, en nuestras vidas aquí en Extremadura", algo que hay que "impedir" y "no solamente por los comunistas" sino "por el propio Vara", dado que "nos hemos acostumbrado en Extremadura a un estado de cosas derivados de 40 años inacabables de socialismo, que parecen eternos" y que "no pueden seguir ni un día más".

Para Ángel Pelayo, "España es un país digno y tiene que empezar a serlo y Extremadura también y el representante en Extremadura del Partido Socialista tiene que irse del poder ya", tras lo que ha expuesto que "no contaban con algo" que "ha venido a truncar esos planes de dominación mental y de dominación política". "Estamos aquí, somos nosotros", ha destacado, junto con que en la región hay un PSOE y otro "de sustitución", en alusión al PP, aunque "todo es el mismo tinglado".

De "ese PSOE de sustitución", ha remarcado que dice que él mismo y su partido no respeta a Extremadura, a la vez que ha dicho a Guardiola que empiece por respetar a sus votantes, que no cree que se sientan "muy felices" cuando "está defendiendo el aborto", "el feminismo más radical" o "cosas que, evidentemente, son la hoja de ruta de la izquierda".

A su vez, Gonzalo Pozo ha expuesto que se enfrentan "con bastante ilusión" al 28M y que la región "se juega mucho" en estas elecciones en las que, ha remachado, van a hacer "historia" de la mano de Ángel Pelayo, entrarán por primera vez en la Asamblea y serán "decisivos" en el próximo gobierno. "Y si Vox está ahí, no os quepa duda que vamos a tener una oportunidad única de cambiar las cosas de verdad", ha subrayado, mientras que Marcelo Amarilla ha presentado el programa con el que van a ser "decisivos en el futuro de Badajoz".

Entre otra cuestiones, incluye la "racionalidad" en la administración y gasto político, reducir el gasto político "superfluo", las subvenciones a asociaciones de carácter ideológico o también la partida de cooperación internacional; junto a dar soluciones a la falta de mantenimiento "generalizado" por parte del Ayuntamiento de Badajoz o un plan especial de promoción turística y cultural.