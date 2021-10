La estación logística de Amazon en Valladolid, la primera en Castilla y León, comienza mañana sus operaciones

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

La nueva estación logística de Amazon en Valladolid, la primera de la compañía en Castilla y León, comenzará a operar este jueves.

Este centro de última milla de 5.800 metros cuadrados contará con hasta 60 empleados y creará alrededor de 250 oportunidades de trabajo adicionales para los conductores de las tres empresas de reparto locales colaboradoras de Amazon en la ciudad.

Las estaciones logísticas impulsan la gestión de la última milla de los pedidos de Amazon y ayudan a acelerar las entregas a los clientes. Los paquetes llegan a una estación logística desde los centros logísticos y de distribución de Amazon cercanos, se cargan en los vehículos de reparto y finalmente se entregan a los clientes.

Como parte del compromiso de Amazon de tener cero emisiones de carbono netas en toda la empresa para 2040, el edificio está diseñado con la eficiencia energética como prioridad principal. En este sentido, entre otros, la nave cuenta con paneles solares e iluminación LED.

Además, Amazon ha instalado 118 puntos de carga para los vehículos de los empleados y las furgonetas de reparto. Desde el inicio, 45 de las furgonetas que operarán en la estación serán 100% eléctricas.

"Estamos encantados de invertir en Valladolid con esta estación logística, que proporcionará una entrega eficiente a nuestros clientes de la zona y creará decenas de oportunidades de trabajo para diferentes profesionales", afirma Rafael López de Anca, Manager de la estación logística de Amazon en Valladolid.

"Cuando tienes ganas de salir adelante y trabajas duro para cumplir objetivos, Amazon te da la oportunidad de crecer. Mi experiencia en Amazon ha sido intensa; con esfuerzo y la mirada siempre al frente he conseguido llegar hasta donde estoy hoy en día. Me siento orgulloso de lo que he logrado, pero pienso que me queda un camino muy largo aún, con muchas ganas de seguir aprendiendo", apunta José Daniel Salomón Moreno, supervisor de operaciones en la estación logística de Valladolid.