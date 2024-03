Estado Islámico es ya la única fuente de inspiración de los yihadistas en España 20 años después del 11-M

Pese a estar detrás del que sigue siendo el mayor atentado en Europa, Al Qaeda está fuera del imaginario de los yihadistas

Los atentados del 11-M en Madrid siguen siendo 20 años después la mayor matanza terrorista perpetrada en Europa pero la organización que los llevó a cabo, Al Qaeda, ha dejado de ser el modelo de referencia para los yihadistas en España que actualmente tienen en Estado Islámico a su única fuente de inspiración.

Así se desprende del análisis que ha llevado a cabo el Real Instituto Elcano comparando los casos de detenidos por yihadismo en España entre 2012 y 2019 y los que han sido arrestados desde 2020 hasta 2023 y consultado por Europa Press.

La emergencia de Estado Islámico como escisión de Al Qaeda en 2014 y la rápida conquista de territorios tanto en Irak como en Siria provocó un cambio en la escena yihadista internacional, en un momento en que la región ya era un importante foco de atención debido a la guerra civil en Siria y estaba atrayendo a numerosos combatientes extranjeros.

Cuando comenzó este conflicto en 2011, según explica Carola García Calvo, experta de Elcano y una de las autoras del estudio, hubo algunos individuos en España que se movilizaron en favor del Frente al Nusra, entonces filial de Al Qaeda en Siria, pero "cuando el Estado Islámico emerge, declara el califato y hace un llamamiento a movilizarse en su favor, hacen un trasvase de sus lealtades hacia esta organización por las expectativas de éxito que ofrecía en aquel momento".

Entonces, esa lealtad aglutinaba a nueve de cada diez de los yihadistas en España pero a partir del año 2020 Estado Islámico pasa a convertirse en "el grupo hegemónico" y Al Qaeda desaparece por completo.

En el periodo anterior, entre 2012 y 2019, el grupo que fundó Usama bin Laden era la referencia para el 10,3% de los yihadistas detenidos en España, mientras que el 24% tenían como modelo a seguir al Frente al Nusra (que en 2016 rompió con Al Qaeda y en 2017 pasó a llamarse Hayat Tahrir al Sham tras fusionarse con otros grupos) y el 6,9% tenían su atención puesta en Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

AL QAEDA, FUERA DEL IMAGINARIO

Ahora, según destaca García-Calvo, "Al Qaeda y todas sus filiales han desaparecido del imaginario de los yihadistas en España", aunque esto no significa que pueda volver a estarlo en el futuro si se produce "un cambio de contexto o la propia organización lleva a cabo una reorientación estratégica".

También llama la atención sobre el hecho de que pese a que el epicentro del yihadismo global ha basculado en los últimos años hacia África, con el Sahel como principal foco y donde las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico son particularmente fuertes, "no se aprecia que los yihadistas de nuestro país atiendan a las consignas de movilización dictadas por dichos grupos".

Quienes se implican en este tipo de actividades mantienen "unas lealtades flexibles o fluidas, es decir, que no son estáticas sino dinámicas y que pueden cambiar en función de los contextos o de las estrategias de movilización y de captación de las organizaciones en cada momento", advierte.

En este sentido, llama la atención sobre el hecho de que es frecuente que los individuos implicados en yihadismo en España accedan y difundan propaganda de organizaciones que presentan matices ideológicos diversos e incluso antagónicos sin que esto les resulte incoherente.

Aunque la desaparición del 'califato' y la derrota militar de Estado Islámico en 2019 no ha hecho que Al Qaeda recupere la lealtad de los yihadistas en España, "sus lealtades no parecen estar condicionadas por la competición existente" entre ambos grupos por el liderazgo del movimiento yihadista global, es más, los detenidos no están al tanto al detalle de esta lucha por la hegemonía entre las dos organizaciones.

Según la experta de Elcano, "la popularidad de Estado Islámico en España responde en mayor medida a la propia percepción que tiene el militante de base como una organización más dinámica y mejor conectada con su realidad inmediata, que la ortodoxa Al Qaeda". A su juicio, ha sido fundamental "la propaganda y el uso tan audaz y tan profesional que ha demostrado Estado Islámico en la diseminación de contenidos y en el diseño de contenidos adaptados a una audiencia europea y por tanto también española".

CÉLULAS INSPIRADAS POR ESTADO ISLÁMICO

Con todo, que Estado Islámico sea la fuente de inspiración de los detenidos por yihadismo en España no significa la pertenencia de estos al grupo, sino que en su mayoría se implican en células, grupos y redes (CGR) que operan inspiradas por esta organización.

En la última década han operado en España 69 CGR en las que se implicaron 182 yihadistas, el 11,7% mujeres. A partir de 2020 se constata un incremento significativo de sujetos que se implican en células inspiradas solo por la ideología yihadista pero sin ningún vínculo con una organización de referencia.

Así, el 47,4% de los yihadistas implicados hasta 2023 lo hicieron en células inspiradas, 30 puntos más que en el periodo anterior, mientras que las células relacionadas con un grupo terrorista acogen al 36,8% de los detenidos por yihadismo, frente al 79,9% de los registrados en el periodo en torno a la guerra en Siria.

La única célula integrada en el mando central de Estado Islámico desde 2020 corresponde a la conformada por tres británicos sin arraigo en España que fueron detenidos cuando intentaban regresar tras haber combatido en Siria.