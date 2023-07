La estadounidense Broken Shaker llega a Europa con su primera coctelería en España

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La reconocida coctelería estadounidense Broken Shaker desembarca en Europa con la apertura de su primera coctelería en España, que estará ubicada en la azotea del Generator Madrid, según informa en un comunicado.

En concreto, Broken Shaker, que figura entre las 50 mejores coctelerías del mundo en el listado '50 Best Bars' y ganadora del premio 'Best American Hotel Bar Award' en 'Tales of The Cocktail', cuenta con espacios en Miami, Los Ángeles, Chicago y Nueva York e inicia su presencia en Europa, instalándose en la azotea del hotel madrileño.

"En Generator tenemos el compromiso de ofrecer experiencias únicas a nuestros clientes. Al traer el Broken Shaker a Madrid, buscamos consolidar nuestra posición como líder innovador en la industria hotelera. La expansión europea de Broken Shaker a la capital española llega en un gran momento en el que la coctelería está en auge, siguiendo las nuevas tendencias y manteniendo siempre el gusto por la tradición", ha explicado el consejero delegado de Generator y Freehand, Alastair Thomann.

El espacio ofrecerá diferentes cócteles que tienen el foco en los productos de temporada y en el que está al frente a la mixóloga Christine Wiseman, nombrada la mejor Bartender de Norte América en 2023.