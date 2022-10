Esteban afirma que Feijóo "ha salido como una fiera" con la sedición y eso no le acerca al PNV

Señala que, si Sánchez se presenta a las próximas elecciones y gana, estarían dispuestos a hablar de apoyar su Gobierno

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha salido como una fiera" ante la posibilidad de que se rebaje la condena por sedición, y ha planteado "castigar más en el Código Penal incluso la convocatoria de referendos", algo que "no le acerca" a la formación jeltzale. Tras precisar que mantendrán "los canales abiertos" con el Partido Popular, ha rechazado que se esté "fraguando un entendimiento".

En una entrevista concedida al Grupo Noticias, recogida por Europa Press, Esteban ha destacado que "no acerca" al PNV que Feijóo "haya salido como una fiera con el tema de la sedición y anunciando que él impulsará, como hizo Aznar, castigar más en el Código Penal incluso la convocatoria de referendos y a todo aquel que ponga en cuestión la unidad de España".

En cuanto a sus medidas económicas, ha recordado que el líder popular "ha dicho cosas diferentes" y no saben "exactamente cuál es su vía". "No sabemos cuál es el discurso que podría impulsar desde una presidencia del Gobierno", ha apuntado.

En todo caso, ha asegurado que hablarán "siempre" y mantendrán "los canales abiertos" con el PP. Tras admitir que "seguro" que en algunos temas incluso pueden llegar a acordar, ha rechazado que se esté "fraguando un entendimiento". "Imagino que a Moncloa se le habrá pasado por la imaginación, y algún escalofrío habrá tenido, pero ya le digo que no", ha reiterado.

Preguntado por si el PP ha ofrecido a los jeltzales un puesto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Aitor Esteban ha asegurado que el conflicto para la renovación del órgano de gobierno de los jueces "es un auténtico despropósito".

El portavoz del Grupo Vasco ha dicho que los populares "han especulado mucho en medios de comunicación con la idea de hacer el CGPJ más plural, diciendo que el PNV podría sugerir algún nombre, pero nunca han cerrado nada ni han dicho nombres".

"Nosotros siempre vamos a intentar ayudar a que las instituciones funcionen, pero nos rebelamos ante este 'delante, detrás, nombres fuera'. Cuando lo tengan hecho, que nos avisen. Se ha ido todo al garete y el PP se descuelga con una excusa. Quiere mediatizar una mayoría que puede haber en el Parlamento sobre el delito de sedición bloqueando un órgano constitucional. No, su obligación es facilitar", ha manifestado.

Preguntado por si para la próxima legislatura el PNV podría apoyar al PSOE si tuviera posibilidades de repetir en el Gobierno, ha dicho que habrá que ver "qué rayos pasa después de las elecciones". "Estamos viendo que la política es cada vez más convulsa en el Estado. En un año pueden pasar muchas cosas. Cuando veamos qué números hay, hablaremos", ha manifestado.

No obstante, ha apuntado que están acostumbrados a hablar y acordar con los socialistas, no solo en el Estado, sino también en Euskadi. "Por tanto, evidentemente, si se presenta el señor Sánchez y si gana las elecciones, estaríamos dispuestos a hablar", ha insistido.

SELECCIONES VASCAS

Esteban también se ha referido a la oficialidad de las selecciones vascas de pelota y de surf, para asegurar que llevan tres años trabajando en ello y en el proceso ha intervenido Moncloa. "Es un asunto muy trabajado. Venía la Ley del Deporte y tenía que quedar claro. Sabíamos que iba a costar, pero había que hacerlo en esta legislatura", ha indicado.

Además, ha apuntado que, "para el apoyo en la federación internacional, se va a necesitar que el Gobierno no ponga obstáculos y que el CSD (Consejo Superior de Deportes) dé el ok". "Lo tenemos hablado con el Gobierno. Por eso aparece en la ley que el acuerdo implica el apoyo conjunto, del CSD y la federación vasca, a solicitar su participación en la internacional, es decir, que no se boicotee por detrás. Y hemos llegado al acuerdo concreto de pelota y surf. Lo tenemos que hacer efectivo en los próximos meses", ha explicado.

Según ha subrayado, "la federación internacional de pelota lo único que estaba deseando es que el Gobierno español no pusiera pegas, porque para ellos es importante que pueda entrar un activo como Euskadi, con unas instituciones fuertes e incluso económicamente fuertes".

En este sentido, ha dicho que por algo será que para 2030 se plantea el Mundial en Bilbao y Gernika, cuando hasta ahora nunca había sucedido. "Para la internacional era un asunto importante, pero necesitaba esa posición del Estado. Lo que se ha conseguido ahora es que todas las partes se pongan de acuerdo. Aún así, se verá cómo hay canto de grillos", ha advertido.